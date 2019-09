Blocul comunitar ia in considerare impunerea unor tarifele vamale suplimentare ce ar urma sa se aplice unor importuri de bunuri americane in valoare de peste patru miliarde dolari. UE citeaza ca justificare o disputa de acum 22 de ani cu Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) privind subventiile interzise, in pofida faptului ca partile au ajuns in aceasta disputa la "o solutie acceptabila pentru partile implicate" in 2006, sustin sursele.

Potentiala decizie a UE vine dupa ce in aprilie autoritatile americane au publicat o lista de produse europene care ar putea face obiectul unor tarife…