Stiri pe aceeasi tema

- Administratia de la Washington ar putea impune din decembrie taxe vamale suplimentare pentru importurile din China, in cazul in care negocierile dintre presedintii Donald Trump si Xi Jinping nu vor da rezultate, afirma oficiali americani citati de agentia Bloomberg. Statele Unite au impus…

- Un agent chinez, arestat in Belgia, a fost extradat in Statele Unite si inculpat pentru ca ar fi incercat sa fure secrete industriale de la companii aeronautice americane. Acest agent al Ministerului chinez al Securitatii Statului, Yanjun Xu, alias Qu Hui sau Zhang Hui, a fost arestat pe 1…

- "Razboiul comercial condus de China impotriva Statelor Unite dureaza de ani de zile", a declarat secretarul de stat in timpul unui interviu acordat duminica televiziunii Fox News, atribuind Beijingului responsabilitatea pentru conflictul taxelor vamale intre cele doua mari puteri, relateaza AFP. Administratia…

- China nu se va mulțumi sa stea in defensiva in razboiul comercial cu Statele Unite, a avertizat un important tabloid chinez, in condițiile in care este de așteptat ca Donald Trump sa anunțe luni noi taxe vamale asupra unor importuri chinezești de 200 de miliarde de dolari, transmite Reuters.

- Presedintele SUA, Donald Trump, vrea impunerea de taxe vamale la importurile din China in valoare de inca 200 de miliarde de dolari, afirma surse politice de la Washington, in pofida planului negocierilor cu Beijingul pentru depasirea conflictului comercial, relateaza agentia Bloomberg.

- ♦ Vara a luat sfarsit, iar investitorii care revin din vacanta ar putea simti fiori reci evaluand perspectivele economiei mondiale, scrie Reuters. Cresterea de aproximativ 4% a economiei mondiale din acest an a dat sperante ca efectele negative ale crizei financiare se estompeaza intr-un…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat ca oferta UE de a anula taxele pentru importurile de masini din SUA „nu este destul de buna” pentru ca obiceiurile consumatorilor din Europa sunt sa cumpere masini europene, nu pe cele americane, scrie Politico. Intr-un interviu acordat Bloomberg, Trump…

- Actiunile companiilor europene din sectorul auto au inregistrat joi cresteri semnificative, in frunte cu actiunile BMW, care au atins cel mai ridicat nivel din ultimele 11 saptamani, dupa ce comisarul european pentru comert, Cecilia Malmstrom, a anuntat ca blocul comunitar este dispus sa includa…