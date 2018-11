Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Democrat din Statele Unite are sanse reale de a obtine majoritatea in Camera Reprezentantilor, iar republicanii ar putea mentine controlul asupra Senatului, presedintele Donald Trump admitand ca exista riscul unui esec partial, comenteaza agentia Bloomberg si cotidianul The New York Times.

- Președintele SUA, Donald Trump, sugereaza ca militarii americani ar putea deschide focul în cazul în care sunt atacați cu pietre de membrii unui grup mare de imigranți latino-americani care se îndreapta spre frontiera Mexic-SUA, informeaza site-ul cotidianului The Independent.…

- Miliardarul Michael Bloomberg, fost primar al orasului american New York, s-a inscris in Partidul Democrat din Statele Unite, in contextul in care intentioneaza sa candideze impotriva presedintelui Donald Trump, politician republican, in scrutinul prezidential din anul 2020, scrie Mediafax."In…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat ca oferta UE de a anula taxele pentru importurile de masini din SUA „nu este destul de buna” pentru ca obiceiurile consumatorilor din Europa sunt sa cumpere masini europene, nu pe cele americane, scrie Politico. Intr-un interviu acordat Bloomberg, Trump…

- Presedintele american Donald Trump a declarat pentru agentia Bloomberg ca ar putea retrage Statele Unite din Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) in cazul in care institutia internationala nu se reformeaza.

- Lira turceasca si-a continuat deprecierea marti, cotatia ajungand si la 7,92 lire/euro, un nou nivel record al ultimului deceniu - dupa unele surse chiar din ultimii 23 de ani. In momentul de fata cursul raportat de Banca Centrala a Turciei este de 7,83 de lire/euro si de 6,68 lire/dolar.…