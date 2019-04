Bloomberg: Sefii YouTube au ignorat cu buna stiinta continutul toxic pentru bani Sefii YouTube ar fi fost constienti de problema clipurilor care raspandesc informatii false si indeamna la ura, insa au preferat sa nu faca nimic pentru a nu scadea engagement-ul.



Conform mai multor fosti angajati YouTube, citati de Bloomberg, sefii companiei ar fi fost avertizati in mod repetat cu privire la continutul toxic, insa acestia l-au ignorat si au incurajat angajatii sa faca acelasi lucru, noteaza Bloomberg.



Sefii companiei s-ar fi temut ca, daca descurajeaza acest tip de continut, va scadea nivelul engagement-ului, care, la randul sau, putea afecta veniturile din… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

