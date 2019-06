Bloomberg scrie ca Romania permite Huawei sa participe la licitatia pentru 5G, desi SUA cer restrictii Romania intentioneaza sa demareze licitatia pentru frecventele 5G in trimestrul patru al acestui an, iar procedura de licitatie va fi deschisa tuturor, inclusiv companiilor care utilizeaza echipamente produse de firma chineza Huawei Technologies Co., a declarat marti, pentru Bloomberg, ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu.



"Investitiile necesare in aceasta noua tehnologie sunt foarte mari si trebuie sa tinem cont de acest lucru si sa facem licitatia cat mai atractiva posibil", a spus Petrescu.



La finele lunii mai, Guvernul american a decis… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prevederile privind piata telecom din OUG 114 trebuie sa fie abrogate pana la finele acestei luni, urmand ca, ulterior, sa fie adoptata o Hotarare de Guvern care sa stipuleze preturile de plecare pentru licitatie 5G, a declarat marti vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare…

- Ministerul Transporturilor a publicat, joi seara, proiectul de Ordonanta de urgenta a Guvernului privind reglementarea activitatii de ridesharing, la cateva ore dupa ce a cazut de acord cu reprezentanții Uber, Bolt și Clever pentru autorizarea serviciilor lor de transport. Proiectul de OUG privind…

- Grupul german Telekom ia in calcul sa iși vanda operațiunea din Romania, intr-un efort mai amplu de ieșire din piețele unde a ajuns dupa cumpararea companiei grecești OTE, au declarat pentru G4Media.ro surse din piața telecom. Discuțiile interne despre vanzarea Telekom Romania s-au intensificat dupa…

- Ordonanța 114, zisa a lacomiei, duce la creșterea tarifelor pentru serviciile telecom pentru ca a instituit taxa de 3% pe cifra de afaceri. Azi, la orele pranzului, clienții Vodafone au primit urmatorul mesaj: ”Salut! In contextul creșterii majoritații costurilor legate de operațiunile pentru furnizarea…

- Efectele ordonantei 114 se simt deja in buzunarele romanilor, care au inceput sa plateasca mai mult pentru serviciile de telefonie, cablu si Internet. Mai multe companii au majorat deja sau au anuntat ca vor majora abonamentele in perioada imediat urmatoare. Nu au precizat in mod expres ca…

- Proiectul final privind licitatia pe 5G va fi gata pana in august Foto: Arhiva Reuters. Proiectul final privind licitatia pe 5G va fi gata pâna la sfârsitul lunii iulie, iar în a doua parte a anului ar urma sa înceapa procedura de licitatie. Anuntul a fost facut…

- Operatorii Orange si Vodafone au cele mai mari sanse sa cumpere licente 5G, la licitatia ce ar urma sa aiba loc in Romania, iar sumele de pornire prevazute in OUG 114 sunt stabilite pe criterii contabile, nu economice, a atras atentia, joi, intr-o conferinta de specialitate, analistul telecom, Nicolae…

- Proiectul final privind licitatia pentru 5G va fi gata pana la sfarsitul lunii iulie, iar in a doua parte a acestui an sa fie demarata efectiv procedura de licitatie, a declarat, joi, intr-o conferinta de specialitate, Cristin Popa, director executiv in cadrul Autoritatii Nationale pentru Administrare…