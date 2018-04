Bloomberg: Salariile devin prea mari n atelierul Europei de Est Cand frații Baumruk au inceput sa faca piese simple de mașinarii in garajul lor, dupa prabușirea regimului comunist din Cehoslovacia, ei se puteau baza pe un ingredient crucial: mana de lucru ieftina. Angajații lor erau dispuși sa faca munca manuala pentru o fracțiune din salariile germanilor care o practicau peste granița. Aproape trei decenii mai tarziu, compania cu același nume nu mai este de recunoscut, potrivit unei analize Bloomberg, citata de Rador. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- Tarile din Europa de Est ar trebui sa creasca si nivelurile de calificare ale lucratorilor, pentru ca acestea sa tina pasul cu majorarile salariale din regiune, scrie Bloomberg, intr-o analiza.

- Salariile lunare de funcție ale angajaților instituțiilor medicale publice vor fi indexate cu 4,1% de la 1 aprilie curent, potrivit unei decizii aprobate de Guvern. De creșteri vor beneficia atât personalul medical (medici, asistenți medicali, infirmieri), cât și personalul administrativ-gospodaresc,…

- Ministerul Educatiei Nationale transmite, printr-un comunicat de presa, ca angajatii din Invatamant nu vor primi salariile inainte de Paste, ca in cazul altor bugetari, ci saptamana viitoare, pe 13 aprilie.

- Ministerul Afacerilor Interne a anuntat ca intreg personalul MAi va primi, in data de 5 aprilie, intreaga norma de hrana cuvenita pentru luna aprilie, salariile urmand a fi platite in mod normal in ziua de 14 a lunii.

- Banii primiți inainte de sarbatori prind foarte bine, insa nu toți bugetarii iși vor umple buzunarele pana la Paști. Astfel, intreg personalul MAI va primi la data de 5 aprilie, norma de hrana cuvenita pentru luna aprilie, in valoare de aprox. 960 de lei pentru polițiști și militari și 750 de lei pentru…

- Federatia Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret" solicita Guvernului sa precizeze clar categoriile de bugetari care vor primi salariile inainte de Paste, deoarece angajatii din invatamant nu vor beneficia de aceasta facilitate. "S-a indus ideea in spatiul public ca toti bugetarii isi vor…

- Pentru a intelege modul in care presedintele Vladimir Putin vrea sa reduca dependenta Rusiei de importurile de alimente un exemplu poate fi gasit in regiunea Krasnodar de langa Marea Neagra, unde a fost plantata o livada cu puieti de mar adusi din Italia, transmite Bloomberg, informeaza AGERPRES . Rusia…

- Guvernul polonez a semnat un contract cu Statele Unite pentru prima etapa a un proiect ce include achizita unor rachete de aparare Patriot, pentru a domoli ingrijorarile NATO cu privire la pozitia Rusiei in regiune, potrivit Bloomberg. Potrivit tranzactiei de 4,75 de miliarde de dolari,…

- In sedinta de astazi a Guvernului se va propune aprobarea regulamentului sporurilor pentru angajatii din sistemul medical. Principala nemultumire este legata de plafonarea sporurilor la 30%. Ministrul Sanatatii spune ca salariile medicilor vor creste.

- Inspecția Muncii avertizeaza angajatorii ca, dupa 31 martie, va iniția acțiuni de control menite sa sancționeze abaterile de la legislația in vigoare privind transferul contribuțiilor. Angajatorii mai pot transmite in registrul general de evidenta a salariatilor (REVISAL), pana la sfarsitul lunii martie,…

- Zeci de salariati ai companiei Grup Feroviar Roman (GFR), opreator privat de transport feroviar, au refuzat sa munceasca, luni dimineata, si s-au adunat la portile unor rafinarii din Ploiesti pe platformele carora lucreaza, ei protestand fata de salariile mici pe care primesc.Citeste si: Val…

- Surse GSP au declarat ca MTS a achiziționat un soft pentru servicii financiare din fonduri nerambursabile, iar acest soft nu funcționeaza. In acest moment MTS nu poate sa faca nicio virare de bani pentru federațiile și instituțiile subordonate. Conform surselor noastre, angajații MTS vor continua…

- Traim vremuri in care guvernanții par sa-și fi propus sa premieze ineficiența la locul de munca. Instituțiile publice, sau majoritatea dintre ele, au ajuns sa ofere salarii și de trei ori mai mari decat poate susține mediul privat.

- Salariile din administratie, aparare, sanatate si invatamant au crescut de doua ori mai repede in Romania decat salariile platite tuturor angajatilor din tara. Ca pondere in totalul masei salariale, ele sunt cu doar cateva puncte procentuale sub nivelul celor din statele din nordul Europei, recunoscute…

- Noua angajați de la Știucani, apaținnand Carierei Roșiuța, au intrat de scurt timp in greva foamei in fața sediului Complexului Energetic Oltenia. Angajații sunt nemulțumiți de clasele de salariazare primite de la companie. Unii dintre greviști nu au primit nicio calsa deși au salarii mai mici decat…

- Salariile angajatilor din Bucuresti – cel mai bine platiti din toata tara – au ajuns la 3.116 de lei net in 2017, scrie Ziarul Financiar. Cele mai mici salarii sunt in Teleorman, unde angajatii au castigat, in medie, cate 1.780 de lei net in 2017. Salariul mediu pe economie s-a apropiat anul trecut…

- Rusia livreaza Europei o cantitate de gaze naturale mai mare ca niciodata, pentru a satisface cererea mare provocata de frigul arctic, ceea ce scoate in evidenta dependenta continentului de vecinul sau de la rasarit, relateaza Bloomberg.Citește și: SURSE - George Maior a provocat IMPLOZIE…

- Modificarile legislative din ultimul timp au condus la scaderea veniturilor a mii de persoane din sistemul de invatamant superior, existand si posibilitatea reala ca universitatile sa fie nevoite sa renunte in curand la serviciile unor angajati, asa ca se vorbeste tot mai apasat despre declansarea unor…

- Salarii majorate pentru medici si asistente Ministrul muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat ca de joi salariile tuturor medicilor si asistentelor vor urca la maximul prevazut pe grila pentru anul 2022. Ea a adaugat ca exodul medicilor este o problema nationala si ca spera ca, din…

- Mumbay este orasul cu cele mai inalte salarii medii anuale pentru specialisti straini. Salariile expatilor in megapolis-ul indian constituie peste 217 mii de dolari, fiind de doua ori mai mare decit salariul mediu al specialistilor straini pe glob (circa 100 de mii de dolari). Acest lucru rezulta din…

- Reprezentantii Curtii de Conturi au constatat ca s-au cheltuit sume in mod ilegal cu telefonia mobila, pentru ca apar multe convorbiri in strainatate, si au luat masura recuperarii banilor. Cheltuiala suplimentara la factura se ridica, conform inspectorilor, la suma de 5.000 de lei, scrie adevarul.ro.…

- Ele sunt cele patru tari carcotase care stau in calea visului UE de a avea un buget comun mai mare dupa Brexit: Austria, Olanda, Danemarca si Suedia - cei "patru adepti ai austeritatii" Europei - se impotrivesc cu tarie in timp ce Bruxelles-ul se pregateste pentru runda cea mai sangeroasa de negocieri…

- Cel mai mic salariu pe care il vor castiga angajatii din institutii si autoritati publice finantate din venituri proprii va fi, incepand din anul 2022, de aproximativ 1.800 de lei net lunar. Acesta este salariul pentru cei care au opt clase, vechime maxima si functie de conducere, iar maximul la care…

- Ministrul Sanatații, in control la Spitalul de Arși. Angajații nu și-au primit salariile și au contribuțiile neplatite de cateva luni. De asemenea, unitatea are mari dificultați din cauza lipsei de materiale. Vineri dimineața, Sorina Pintea, ministrul Sanatații, a anunțat public ca va efectua personal…

- Cresterea economica a accelerat in cele mai mari state din Europa de Est, insa economiile Romaniei si Bulgariei deja incetinesc, ceea ce este un semn ca apogeul a fost atins, scrie Bloomberg.

- Thomas Piketty, un economist in jurul caruia s-a creat multa valva, este de parere ca apartenenta la Uniunea Europeana nu a adus beneficii nete tarilor din Europe de Est ca Polonia, Ungaria, Cehia si Slovacia. Pentru Piketty, aceste tari sunt proprietatea companiilor bogate din Vest, sunt…

- ♦ In incercarea de a compensa pierderile pe care le au angajatorii din IT dupa transferul contributiilor, guvernul le da o noua lovitura: va oferi deduceri de la plata CASS doar firmelor care au marit cu 20% salariile programatorilor. Un proiect de ordonanta de urgenta aflat in dezbatere…

- Angajatii ARBDD au dus stuf in insula Ceaplace din Delta Dunarii pentru amenajarea spatiului de cuibarit a pelicanului cret. Zona este o arie strict protejata in care accesul turistilor este interzis. Pelicanul cret revine in luna februarie in aceleasi locuri.

- Consiliul Economic si Social (CES) a dat joi aviz favorabil proiectului de ordonanta privind ajutorul dat celor 4 categorii de angajati afectati de revolutia fiscala, acesta fiind completat si cu o masura destinata angajatilor part-time, atat bugetari cat si din mediul privat, a anuntat ministrul Finantelor…

- Angajatii de la Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca Botosani au declantat astazi un protest spontan in fata institutiei. Acestia sunt nemultumiti ca doar sefii beneficiaza de anumite mariri salariale. Acestia ameninta conducerea institutiei ca vor depune o plangere penala la Politie.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu a declara, miercuri, la Parlament, ca angajatorii din mediul privat care au scazut salariile de fapt au vrut sa isi creasca profitul, deci ”l-au furat” pe angajat, pentru ca in urma transferului contributiilor angajatorul are, cu salariile, aceeasi cheltuiala…

- „Angajații nu au de unde sa știe pana nu le vine fluturașul. Angajatorii nu au treaba cu statul. Se face confuzie intre legea salarizarii, trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat...Este o confuzie generala, foarte puțini au citit legea. In urma cu șapte luni cand se dezbatea legea salarizarii,…

- Angajatii de la departamentele Financiar si Administrativ al DIICOT pierd la salariu, in urma modificarilor fiscale aproximativ 25 la suta, a declarat, marti, procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu. El a precizat ca salariile procurorilor ramn nemodificate - nu scad, dar nici nu cresc. "Exista…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat luni ca pentru 3% dintre angajatii de la Parlament salariile scad putin, iar pentru ceilalti - 97% - vor fi cresteri salariale.El a adaugat ca inca nu si-a verificat cardul pentru a putea spune cu cat i-a crescut salariul in luna…

- Salariile angajaților Consiliului Județean vor fi majorate cu procente situate intre patru și zece procente. La acestea se mai adauga indexarea cu sumele necesare plații contribuțiilor sociale.

- Grupul rus Gazprom a primit autorizatia din partea autoritatilor din Turcia pentru a construi cea de-a doua linie a gazoductului Turkish Stream, iar ambele linii vor fi puse in functiune pana la finele anului urmator, a declarat vineri directorul general Gazprom Alexei Miller, informeaza Itar Tass,…

- Angajatii combinatului, care ar trebui sa intre in tura la ora 14,00, au venit mai devreme pentru a protesta, asa cum au facut-o si saptamana trecuta, numarul protestatarilor crescand, pentru ca din oras vin din ce in ce mai multi si intra in combinat. Potrivit Agerpres, siderurgistii sunt…

- Ministrul Olandez de Finante Wopke Hoekstra a declarat marti ca statele cele mai afectate de Brexit nu ar trebui sa contribuie la acoperirea golului lasat in bugetul Uniunii Europene de plecarea Marii Britanii, transmite Bloomberg, potrivit news.ro.”Un grup mic de tari de pe coasta de vest…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a anuntat ca toti angajatii din invatamant vor primi in 12 sau 15 ianuarie 2018 salariile pe decembrie 2017, reactia venind dupa ce liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a avertizat ca salariile din Educatie vor intarzia, pana acum dascalii primind banii pe 9.