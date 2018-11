Stiri pe aceeasi tema

- Grupul deputaților USR va depune luni, la biroul de președinte al Camerei Deputaților al lui Liviu Dragnea, o plangere disciplinara in care solicita "cele mai drastice masuri" pentru Florin Iordache, dupa ce acesta a aratat catre cei din USR, in plen, degetul mijlociu de la ambele maini.

- Agentia de presa americana a relatat, miercuri, gestul obscen din Parlamentu, facut de Florin Iordache, autorul articolului mentionand ca, dupa prezentarea raportului MCV, in care se vorbea despre regres in ceea ce priveste democratia, vicepreședintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache, a anuntat…

- Dupa ce deputatul PSD Florin Iordache a fost surprins de camerele de filmare atunci cand a aratat scene obscene opoziției, in timp ce cobora de la tribuna Parlamentului, presa straina noteaza ca un politician de top din țara noastra „tocmai a aratat degetul din mijloc Uniunii Europene”. Florin Iordache…

- Deputatul PSD Florin Iordache, președinte al comisiei speciale pentru legile justiției, a afirmat pe un ton ridicat de la microfonul din plenul Camerei Deputaților ca cei de la PSD vor “merge mai departe” cu modificarile din justiție, indiferent ce spune ...

- Deputatul PSD Florin Iordache, președinte al comisiei speciale pentru legile justiției, a afirmat pe un ton ridicat de la microfonul din plenul Camerei Deputaților ca cei de la PSD vor "merge mai departe" cu modificarile din justiție, indiferent ce spune Comisia Europeana. De asemenea, acesta a aratat…

- "De ceea ce ne era frica pentru Romania, nu am reusit sa scapam; aceasta Rezolutie, daca va fi votata in data de 13 noiembrie, in mod cert impune demisia doamnei premier, care s-a ratoit la toti liderii europeni cand a fost in vizita in Parlamentul European, dar va fi nevoie in mod clar si de demisia…