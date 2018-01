Bloomberg: Oficiali chinezi au recomandat reducerea sai chiar stoparea achizitiilor de obligatiuni americane de stat

Stiri pe aceeasi tema

- Dolarul american a inregistrat miercuri o scadere puternica in raport cu celelalte valute, dupa ce agentia de presa Bloomberg a publicat un articol conform caruia China ar putea sa inceteze sa mai achizitioneze obligatiuni americane, informeaza Reuters.

- Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) si aliatii acesteia, inclusiv Rusia, mentin la acelasi nivel limitele de aprovizionare in 2018. Indicele international Brent a crescut cu 9 centi, pana la 67,87 dolari/baril, iar inainte atinsese pragul de 68,29 dolari, cel mai ridicat din luna mai…

- Ministerul de Comert al Chinei a anuntat, vineri, ca va limita exporturile de petrol, otel si alte metale catre Coreea de Nord, in conformitate cu noile sanctiuni impuse de ONU in urma testarii rachetelor si programului nuclear al Phenianului, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- O modificare operata in reteta - pastrata in mare secret - a bauturii carbogazoase Irn Bru, supranumita "a doua bautura nationala a Scotiei" si considerata un leac impotriva mahmurelii, a starnit un val de nemultumire in randul locuitorilor din aceasta tara, informeaza joi Reuters. Comercializata…

- Nave ruse au aprovizionat cu petrol Coreea de Nord de cel putin trei ori în ultimele luni, afirma oficiali de rang înalt din cadrul serviciilor secrete europene citati de site-ul agentiei Reuters, dar informatiile nu pot fi confirmate din surse independente. Transferurile de…

- Tsai Ing-wen, presedintele Taiwanului, a afirmat, vineri, ca ambitiile militare ale Beijingului au devenit tot mai evidente, adaugand ca bugetul de aparare al Taiwanului va creste in fiecare an, in pofida presiunilor exercitate de China, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Decizia recenta a Japoniei de a desfasura un sistem american de aparare antiracheta va afecta relatiile Moscovei cu Tokio si este o incalcare de catre Washington a unui tratat de baza privind controlul armelor, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza…

- Statele Unite ale Americii au anuntat marti sanctiuni in privinta a doi oficiali nord-coreeni, pentru rolul acestora in dezvoltarea rachetelor balistice, cel mai recent pas intr-o campanie menita sa preseze Phenianul sa renunte la programele sale nuclear si balistic, transmite Reuters, scrie agerpres.ro. …

- Politia britanica a arestat un barbat care a incercat sa forteze intrarea intr-o baza folosita de fortele aeriene ale SUA din centrul Angliei, relateaza Reuters. "Tocmai s-a ridicat ordinul de inchidere", a declarat un purtator de cuvant de la baza din Mildenhall, comitatul Suffolk. Ministerul britanic…

- Agentiile americane de informatii au avertizat Rusia in legatura cu un complot terorist major planuit in Sankt Petersburg, permitand Moscovei sa contracareze un atac care ar fi putut ucide "un numar mare de persoane", a declarat duminica Casa Alba, potrivit Reuters.

- SUA sunt gata sa ia loc la masa negocierilor cu Phenianul "fara conditii prealabile", a declarat marti seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, informeaza miercuri AFP si Reuters."Nu este realist sa spunem 'vom discuta cu voi doar daca veti veni la masa negocierilor gata sa abandonati programul…

- Organizația Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) a acceptat, joi, la reuniunea de la Viena, sa extinda pâna la sfârșitul lui 2018 acordul privind reducerea producției, transmite Reuters citata de Agerpres. Acordul are ca scop susținerea prețului țițeiului. Actualul acord,…

- Presedintele american Donald Trump a facut apel la China ''sa utilizeze toate parghiile disponibile pentru a convinge Coreea de Nord sa renunte la provocarile sale'' si la cursa sa de inarmare nucleara, apel ce survine dupa ce Phenianul a testat cu succes o noua racheta balistica intercontinentala,…

- Organizația Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) a acceptat joi, la reuniunea de la Viena, sa extinda pana la sfarșitul lui 2018 acordul privind reducerea producției, pentru a susține prețul țițeiului, transmite Reuters. Actualul acord, care expira în martie 2018, prevede reducerea…

- Un ofițer de rang inalt din armata Chinei, fost șef al puternicei Comisii Centrale Militare, departament politic al armatei, Zhang Yang, s-a sinucis, relateaza media chineza. Generalul era anchetat...

- Echipa de avocati ai presedintelui SUA Donald Trump a fost anuntata de avocatii lui Michael Flynn, fostul conslier al liderului de la Casa Alba, ca nu mai pot discuta despre ancheta cu privire la amestecul Rusiei in alegerile din Statele Unite. Cotidianul The New York Times (NYT) transmite ca asta arata…

- Alegerea ca presedinte al Frantei a lui Emmanuel Macron, un politician de orientare de centru favorabil mediului de afaceri, a determinat o schimbare a perceptiei investitorilor americani, multi dintre acestia intentionand sa se extinda in aceasta tara, potrivit unui sondaj de opinie citat de Reuters,…

- Unele orase din nordul Chinei nu au reusit sa imbunatateasca nivelul de calitate al aerului, a precizat joi Guvernul de la Beijing, cerand autoritatilor locale se respecte indicatiile stricte ale Executivului privind lupta impotriva poluarii, relateaza site-ul agentiei Reuters. ”Unele…

- Un grup de 12 oficiali ai Departamentului de Stat al SUA a luat decizia neobișnuita de a-l acuza oficial pe secretarul de stat Rex Tillerson ca incalca o lege federala care urmarește sa opreasca armatele straine sa inroleze soldați copii, conform unor documente interne consultate de agenția Reuters.…

- Militarii chinezi si rusi vor organiza, luna viitoare, exercitii antiracheta la Beijing, a declarat vineri Ministerul Apararii al Chinei, pe fondul ingrijorarii ambelor tari cu privire la desfasurarea unui sistem antiracheta american in Coreea de Sud, relateaza Reuters.

- Autoritatile turce au arestat joi 60 de fosti oficiali in domeniul securitatii, suspectati de legaturi cu autorii tentativei de lovitura de stat de anul trecut din Turcia, informeaza agentia de presa Anadolu, relateaza Reuters, conform agerpres.ro. Autoritatile au emis mandate de arestare pentru…

- Fondul american de investitii Cerberus a cumparat o participatie de 3% la Deutsche Bank, devenind al patrulea mare actionar la cea mai mare banca din Germania, transmite Reuters. Cerberus a constituit totodata, in luna iulie, o participatie de 5% la Commerzbank, a doua mare banca germana listata…

- Principalele economii est-europene au cres­cut puternic, unele chiar spectaculos, in al treilea trimestru, pro­pulsate de consumul intern, de in­dustrie si de exporturi. Regiunea este dependenta de economia germana, care se indreapta spre cel mai bun an din 2011 incoace, ajutata nu doar…

- Doi fosti sefi ai serviciilor americane de informatii s-au aratat ingrijorati duminica de faptul ca Donald Trump ar putea fi manipulat de catre Vladimir Putin, aceste reactii intervenind a doua zi de la declaratia liderului de la Casa Alba precum ca omologul sau de la Kremlin este „sincer“ cand spune…

- Presedintele american Donald Trump a incercat duminica sa inlature confuzia in legatura cu faptul daca accepta sau nu dezmintirile omologului sau rus, Vladimir Putin, referitoare la amestecul in alegerile prezidentiale din SUA din 2016, relateaza Reuters si AFP, citate de Agerpres.

- Cel mai mare retailer online din China, Alibaba Group Holding Ltd, a depașit recordul de anul trecut cu ocazia Zilei Celibatarilor, sarbatorita in China la 11 noiembrie, inregistrand vineri vanzari de 168,269 miliarde de yuani (25,4 miliarde de dolari), in creștere cu 42,6% fața de nivelul din 2016,…

- Comisia Europeana a propus, miercuri, reducerea cu 30% a emisiilor de CO2 pentru autoturismele și autoutilitarele noi pana in 2030, comparativ cu 2021, cu un obiectiv intermediar vizand reducerea cu 15% pana in 2025, insa aceste propuneri trebuie negociate cu statele membre și Parlamentul european…

- Donald Trump, președintele SUA, a sosit miercuri in China pentru o vizita de stat de trei zile, etapa cea mai delicata a turneului sau asiatic. In cursul acestei vizite liderul american va incerca sa construiasca un front unic impotriva ambițiilor nucleare ale regimului nord-coreean, relateaza agențiile…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca SUA sunt pregatite sa utilizeze intreaga gama de forte militare pentru a opri amenintarea din partea Coreei de Nord, dar ca se concentreaza pe solutii pentru prevenirea unui conflict armat si solicita actiuni la nivel mondial, relateaza Reuters.…

- Trei portavioane de atac americane vor efectua manevre militare in partea de vest a Pacificului in zilele urmatoare, a relatat luni agentia de presa Reuters, citand patru responsabili de la Washington, sub rezerva anonimatului, scrie agerpres.ro. Aceste exercitii ale armatei americane intervin…

- Cele doua coliziuni din vara acestui an in regiunea Asia-Pacific in care au fost implicate distrugatoare ale Marinei americane și nave comerciale puteau fi evitate și au fost provocate de erori ale marinarilor la bordul navelor care puteau fi prevenite, conform rezultatelor unor investigații ale…

- Iranul nu are nevoie sa mareasca raza de actiune a rachetelor sale balistice, pentru ca deja ele ar putea atinge fortele SUA stationate in regiune, a declarat marti seful Garzilor Revolutionare, informeaza Reuters.In contextul in care presedintele american Donald Trump incearca sa impuna noi…

- George Papadopoulos, fost consilier de campanie al lui Donald Trump, recunoaste ca a mintit agenti ai FBI-ului în cadrul anchetei priving ingerintele Rusiei în alegerile prezidentiale din 2016, informeaza Reuters. Papadopoulos s-a alaturat campaniei presedintelui american în martie…

- Peste 4000 de lucratori din intreaga Bulgarie, statul cel mai sarac din Uniunea Europeana, s-au adunat vineri la Sofia pentru a cere salarii mai mari, relateaza dpa și Reuters. Intre manifestanți s-au numarat atat medici, cat și mineri și funcționari publici. Protestatarii s-au adunat în…

- NATO a acuzat, Rusia ca ar fi indus în eroare membrii Alianței cu privire la adevaratul scop al exercițiului militar Zapad care a avut loc, luna trecuta, în Belarus. Pe de alta parte, Moscova susține ca nu a vrut decât sa „potoleasca” propaganda anti-rusa.…

- 90% din exporturile Chinei au ca piata de desfacere Coreea de Nord, potrivit CNN Money. Donald Trump a amenintat, în repetate rânduri, ca va opri relatiile comerciale cu statele care fac afaceri cu Phenianul, potrivit Mediafax. Expertii spun ca Beijingul nu doreste sa ia masuri…

- Beijingul, capitala Chinei, s-a pregatit intens pentru al 19-lea Congres al Partidului Comunist Chinez (PCC), care incepe miercuri si va dura o saptamana, un eveniment crucial pentru viata politica din China, ce are loc o data la cinci ani.

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret privind impunerea de interdicții Coreii de Nord în conformitate cu prevederile unei rezoluții adoptate de Consiliul de Securitate al ONU, relateaza Reuters. Rezoluția, ce prevede masuri economice speciale, survine dupa testele cu…

- Oficialii Bancii Centrale Europene sunt pe punctul de a decide, la urmatoarea lor reuniune de politica monetara, prelungirea cu noua luni a programului de achizitionare de obligatiuni, chiar daca volumul achizitiilor lunare va fi redus, au declarat pentru Reuters mai multe surse din apropierea discutiilor.