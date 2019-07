Bloomberg: Mitsotakis va trebui să-i convingă pe grecii obosiţi că există un mâine mai bun Noul premier al Greciei, Kyriakos Mitsotakis, în vârsta de 51 de ani, va trebui sa le arate investitorilor ca primul guvern de dupa iesirea tarii din programele de asistenta financiara poate lua masuri curajoase pentru a restructura economia, pentru a se debarasa de coruptie, de birocratie si de evaziunea fiscala. Aceasta este evaluarea pe care Bloomberg o face cu privire la noul guvern grec, potrivit Iefimerida si Rador.



"Kyriakos Mitsotakis va trebui sa-i convinga pe grecii obositi ca poate duce tara spre un mâine mai bun chiar daca este obligat sa se confrunte… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi politisti greci au fost raniti usor joi seara într-un atac desfasurat de indivizi neidentificati contra unui comisariat din centrul Atenei, a facut cunoscut o sursa din rândul fortelor de ordine, relateaza AFP. Atacul nu a fost revendicat deocamdata, dar a avut loc dupa o manifestatie…

- Noul premier Kyriakos Mitsotakis a fost învestit oficial luni, la Palatul prezidențial din Atena, dupa victoria neta la alegerile parlamentare de duminica, scrie AFP. Conform tradiției din Grecia, unde statul și biserica nu sunt separate, Kyriakos Mitsotakis, liderul conservatorilor, a…

- Dreapta lui Kyriakos Mitsotakis este deja pe primul loc la numarul de voturi Un sondaj realizat la ieșirea de la urne da caștigatoare, in alegerile legislative anticipate de duminica din Grecia, Dreapta conservatoare, respectiv partidul Nea Democratia, condus de Kyriakos Mitsotakis. Potrivit sondajului,…

- Pompierii se luptau cu flacarile cu ajutorul masinilor de stingere a incendiilor, avioanelor si elicopterelor, potrivit televiziunii. Nimeni nu a fost ranit in incendiu, provocat accidental de un barbat care a fost plasat in arest preventiv de politie. Temperaturile in Grecia au ajuns…

- Grecia i-a trimis Germaniei o nota diplomatica in care cere ca Berlinul sa discute cu Atena problema acordarii de despagubiri pentru cel de-Al Doilea Razboi Mondial, a anuntat marti Ministerul de Externe grec, informeaza dpa. Cu trei ani in urma, o comisie de experti a estimat valoarea…

- Cu trei ani in urma, o comisie de experti a estimat valoarea pierderilor cauzate de razboi la cel putin 290 miliarde de euro (328 de miliarde de dolari).Atena anuntase la sfarsitul lui aprilie ca va trimite o nota verbala, considerata mai putin formala decat corespondenta diplomatica scrisa…

- Urmatorul guvern, care va fi condus de Kyriakos Mitsotakis (liderul partidului de dreapta Noua Democratie n.trad.) va da un nou impuls economiei grecesti, scrie revista Forbes. "Este deja evident ca Stânga este problema si nu solutia problemei". scrie Proto Thema preluat de Rador.Revista…

- Indivizi neidentificati au vandalizat marti, aruncand cu vopsea rosie, Parlamentul din Grecia, una dintre cladirile cel mai bine pazite din centrul Atenei, inainte de a se dispersa pe strazile alaturate, informeaza agentia de presa Reuters. Atacul, care a avut loc cu cateva zile inainte…