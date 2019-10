Bloomberg: Luna aceasta UE va începe negocierile de aderare cu două țări din Balcani Uniunea Europeana va autoriza, probabil, începerea negocierilor formale de aderare cu Albania si Macedonia de Nord, luna viitoare, urmând ca perspectiva de aderare la club sa contribuie la ancorarea în Occident a problematicei regiuni balcanice a continentului, scrie Bloomberg, preluat de Rador.

"Având în vedere progresele obtinute în ceea ce priveste reformele", ministrii UE care se întâlnesc la Luxemburg, pe 15 octombrie, vor decide "sa deschida negocierile de aderare" cu guvernele de la Tirana si Skopje, conform unui proiect… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

