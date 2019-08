Bloomberg. Liberty Steel vrea să investească 200 milioane de euro în combinatul de la Galaţi Directorul general Jon Bolton a spus ca in urmatorii cinci ani Liberty Steel intentioneaza sa investeasca peste 400 milioane de euro in cele sapte otelarii pe care le-a preluat de la ArcelorMittal, in ideea de a mentine capacitatile, a extinde gama de produse si a realiza mai multe produse de calitate ridicata. Bolton a subliniat ca aproape jumatate din aceste investitii vor fi facute la combinatul de la Galati, deoarece perspectivele de crestere din Romania sunt mai bune decat in alte parti ale Europei. Decizia celor de la Liberty Steel vine intr-un moment in care industria siderurgica… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

