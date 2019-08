Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general Jon Bolton a spus ca in urmatorii cinci ani Liberty Steel intentioneaza sa investeasca peste 400 milioane de euro in cele sapte otelarii pe care le-a preluat de la ArcelorMittal, in ideea de a mentine capacitatile, a extinde gama de produse si a realiza mai multe produse de calitate…

- De asemenea, calificativul pe termen scurt a fost revizuit in scadere, de la 'F2' la 'F3'. Retrogradarea reflecta estimarile Fitch privind gradul ridicat de indatorare in urma finalizarii achizitiei de catre Vodafone a activelor Liberty Global din Germania, Cehia, Ungaria si Romania. Profitul operational…

- Liberty Steel, parte a GFG Alliance, companie deținuta la nivel global de Sanjeev Gupta, a incheiat astazi achiziția de la ArcelorMittal a șapte fabrici de oțel și a cinci centre de servicii in șapte țari din Europa. Tranzacția de 740 de milioane de euro poziționeaza Liberty in top 10 producatori de…

- Cuvantul Preafericitului Parinte Daniel, Patriarhul Romaniei, rostit in deschiderea Conferintei Internationale privind relatiile dintre Stat si denominatiunile religioase in Uniunea Europeana, Palatul Patriarhiei, vineri, 7 iunie 2019. Potrivit Tratatului privind functionarea Uniunii Europene (TFUE),…