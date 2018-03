Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Trump ar urma sa anunte pana vineri noi tarife pentru importurile din China, in valoare de pana la 60 de miliarde de dolari, in domeniul tehnologiei, telecomunicatiilor si proprietatii intelectuale, au anuntat doi oficiali sub protectia anonimatului. Pana la introducerea oficiala…

- Administratia Trump vrea sa impuna tarife de pana la 60 de miliarde de dolari importurilor din China, cel mai devreme in aceasta saptamana, pentru a penaliza Beijingul pentru politicile pe care le considera un furt de proprietate intelectuala de la companiile americane, au declarat persoane apropiate…

- Presedintele american Donald Trump a adancit diviziunile existente in relatiile cu China inainte de reuniunea G20 din Agentina, tensionate deja de tarifele impuse de SUA pentru otel si aluminiu, prin retragerea Statelor Unite de la discutii economice cu Beijingul care dateaza de 10 ani, transmite…

- O delegatie a Parlamentului European a anuntat, miercuri, ca a avut discutii secrete in ultimii trei ani cu reprezentanti ai regimului nord-coreean, in incercarea de a convinge Phenianul sa renunte la testele nucleare si cu rachete balistice, relateaza site-ul televiziunii France 24. Grupul…

- Presedintele american Donald Trump a precizat ca Phenianul doreste "sa faca pace" si a explicat ca nord-coreenii nu vor mai face teste cu rachete pana la intalnirea sa cu liderul Kim Jong Un, care ar trebui sa aiba loc pana in luna mai. "Cred ca vor sa faca pace. Cred ca este timpul", a declarat…

- China initiaza cea mai mare lupta impotriva poluarii din istoria omenirii, cu o legislatie revizuita si o serie noua de politici verzi, atat de extensive incat vor fi resimtite la nivelul intregii lumi, transformand totul de la cererea pentru vehicule electrice, pana la pietele internationale pentru…

- Renault va extinde parteneriatul cu Alibaba Group Holding, pentru a-si majora vanzarile in China, o piata care ar urma sa reprezinte motorul de crestere al producatorului auto francez in urmatorii ani, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Ca parte a acordului din acest an, Renault va instala în…

- Razboiul dintre Donald Trump si oficialii europeni, pe tema taxelor vamale simetrice, nu pare a fi ajuns la final, iar deciziile ambelor parti risca sa fie incalcari ale reglementarilor internationale. Ultima veste priveste chiar motocicletele Harley-Davidson si whisky-ul american, care ar…

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, a ajuns la un acord "satisfacator" cu delegatia de inalt nivel din Coreea de Sud, aflata la Phenian, privind organizarea unui summit cu presedintele sud-coreean, Moon Jae-In, a relatat marti agentia nord-coreeana de stiri KCNA, preluata de EFE. Reprezentantii Seulului…

- Comisia Europeana (CE) a propus tarife vamale de 25% la importurile de otel, aluminiu, produse agricole, imbracaminte, incaltaminte si anumite bunuri industriale din SUA, in replica la anuntul presedintelui Donald Trump privind impunerea unei taxe de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul…

- Presedintele Donald Trump a anuntat, joi, ca Statele Unite vor introduce de saptamana viitoare tarife de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. La o întâlnire organizată la Casa Albă cu oficiali din industria SUA, Trump…

- Exporturile de alimente din Rusia au crescut cu 25% anul trecut, atingand cel mai mare nivel inregistrat in ultimii 6 ani, in valoare totala de 19 miliarde de dolari, anunta Centrul pentru Export din Rusia. Cifrele record se datoreaza in principal exportului de grau si peste inghetat, in timp ce…

- BAIC Motor and Daimler planuiesc sa construiasca o noua fabrica pentru Mercedes-Benz in China, incat cererea locala este in continua crestere, potrivit Bloomberg. Producatorii auto vor investi peste 1,9 miliarde de dolari intr-o noua fabrica, a anuntat BAIC in cadrul unei intalniri cu presa…

- Administratia de la Washington a initiat deja discutii cu parteneri regionali, inclusiv cu Japonia, Coreea de Sud, Australia si Singapore, despre modalitati de coordonare a operatiunilor pentru a bloca aprovizionarea Coreei de Nord cu materii prime destinate programului balistic si a celui atomic.Nave…

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, a laudat o Coree de Sud "foarte impresionanta", cu care intentioneaza "continuarea incalzirii climatului de reconciliere si dialog", dupa reintoarcerea unei delegatii de inalti oficiali nord-coreeni, printre care si sora sa, de la Jocurile Olimpice de iarna, a…

- Aproximativ 400 de milioane de chinezi, mai mult decat populatia SUA, ar urma sa mearga cu trenul in perioada sarbatorii Anului Nou Lunar (care incepe pe 16 februarie), cunoscuta si sub numele de Festivalul Primaverii, o experienta care se schimba rapid odata cu extinderea retelei de cai ferate de mare…

- Bursele din Statele Unite au deschis in crestere vineri, dupa ce au scazut puternic joi, potrivit Bloomberg. Joi, Bursa de pe Wall Street a inchis din nou in scadere, iar indicele Dow Jones a inregistrat o scadere puternica, de 4,2%, in timp ce randamentele obligatiunilor au crescut.Vineri,…

- Emiratele Arabe Unite, un exemplu clasic de stat petrolier din Golful Persic, a cumparat in luna decembrie a anului trecut petrol din SUA, o tranzactie care ilustreaza modul in care industria petrolului de sist din SUA are impact asupra pietelor din intreaga lume. Potrivit datelor furnizate…

- China a anuntat marti ca a efectuat cu succes un test de interceptare de racheta cu primul sau sistem de aparare la sol, in contextul in care tensiunile in peninsula coreeana raman puternice, relateaza AFP.

- Berarii germani au vandut mai putina bere in 2017, comparativ cu 2016, arata datele publicate de Oficiul federal de Statistica (Destatis), transmit DPA, Bloomberg si Xinhua. In 2017, vanzarile de bere au scazut cu 2,5%, la 93,5 milioane de hectolitri, cel mai redus nivel de la reunificarea…

- Axel Weber, presedintele UBS Group a transmis ca banca elvetiana nu va include bitcoin in serviciile sale deoarece reglementarea prin care trece aceasta piata ar putea duce la scaderi masive ale critpomonedei, potrivit Fortune. „Acesta este un moment in care pretul este neclar”, a transmis…

- Gigantul francez Carrefour a anunțat un plan de relansare care presupune pe de o parte concedierea a mii de oameni, iar pe de o alta majorarea investitiilor in comertul electronic. Noul director general al Carrefour, Alexandre Bompard, a prezentat marti noul sau plan strategic de relansare care prevede…

- Carrefour SA va face un parteneriat cu gigantul chinez Tencent Holdings si va investi 2,8 miliarde de euro in urmatorii cinci ani, in segmentul de retail online, dupa ce CEO-ul Alexandre Bompard a decis ca va intra in cursa impotriva Amazon, potrivit Bloomberg. Decizia anuntata astazi va…

- Noul director general al Carrefour, Alexandre Bompard, a prezentat marti noul sau plan strategic de relansare a activitatii, ce prevede reducerea costurilor, mii de concedieri si majorarea investitiilor in comertul electronic, pe fondul concurentei venite de la Amazon, dar si noi parteneriate in China,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca Rusia ajuta Coreea de Nord sa obtina resurse, astfel incalcandu-se sanctiunile internationale impuse nord-coreenilor. El a mentionat ca Phenianul este din ce in ce mai aproape de a fi capabila sa trimita o racheta cu raza lunga de actiune…

- Bitcoin s-a depreciat, marti, cu pana la 20%, la cel mai redus nivel din ultimele sase saptamani, din cauza temerilor investitorilor legate de perspectiva de inasprire a reglementarilor la nivel global. Cea mai importanta moneda virtuala din lume si-a limitat pierderile pe parcursul tranzactiilor…

- Toate business-urile care opereaza la nivel global au avut un termen limita pentru dispozitiile emise de Natiunile Unite, prin care orice asociere de business care opereaza in Coreea de Nord, trebuie sa iasa de pe piata respectiva, potrivit Wall Street Journal. Cu toate acestea, zeci de…

- Cea mai bogata femeie din China, Yang Huiyan, si-a marit averea cu 6,1 miliarde de dolari in sapte zile de tranzactii bursiere, cresterea fiind a doua ca marime in acest an dupa cea inregistrata de fondatorul Amazon.com, Jeff Bezos, transmite Bloomberg,

- Minerii de Bitcoin si alte criptomonede ar putea avea nevoie anul acesta de 140 TWh de energie pentru a alimenta foamea pe care aceste instrumente financiare au starnit-o la nivel global. Nivelul este de peste doua ori mai mare fata de consumul annual de energie al Romaniei. “Energia necesara…

- Kim Jong-Un "si-a indeplinit obiectivul strategic. Are un arsenal nuclear", a declarat Putin presei. El a atras de asemenea atentia ca singura cale de denuclearizare a Peninsulei Coreene este prin dialog.Coreea de Nord are o racheta "cu o raza de pana la 13.000 de kilometri, care poate…

- Dolarul american a inregistrat miercuri o scadere puternica in raport cu celelalte valute, dupa ce agentia de presa Bloomberg a publicat un articol conform caruia China ar putea sa inceteze sa mai achizitioneze obligatiuni americane, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Citând surse din apropierea…

- Regimul nord-coreean a anuntat, marti, ca nu va discuta despre programul sau nuclear cu autoritatile sud-coreene, intrucat acesta vizeaza numai Statele Unite, nu "fratii" de la Seul, relateaza site-ul agentiei Reuters. La capatul a 11 ore de discutii inter-coreene, Coreea de Nord s-a angajat…

- Bitcoin a scazut luni, influentand negativ si alte monede virtuale, cum ar fi ether si litecoin, din cauza temerilor investitorilor ca autoritatile de reglementare vor inaspri controlul asupra pietei, transmite Bloomberg.Autoritatile de reglementare din China si Coreea de Sud intaresc supravegherea…

- O crestere rapida a valorii actiunilor dezvoltatorului imobiliar Country Garden Holdings Co, cea mai mare companie de acest tip din China, a sporit averea actionarei Yang Huiyan, 36 de ani, cu 2,1 miliarde de dolari, la 25,6 miliarde de dolari, informeaza Bloomberg. Continuarea…

- Datoria globala a atins un prag critic de 233 de mii de miliarde in cel de-al treilea trimestru al anului 2017, in crestere cu 16 mii de miliarde fata de sfarsitul anului 2016, potrivit unei analize realizate de Institutul Finantelor Internationale (IIF), potrivit Bloomberg. Datoria gospodariilor…

- Potrivit ultimelor statistici, Produsul Intern Brut al Romaniei a crescut in trimestrul trei al acestui an, raportat la aceeași perioada a anului trecut, cu circa 8,8% pe serie bruta. Tot statisticile spun ca in primele noua luni din acest an economia Romaniei a inregistrat o crestere de 7%. Iar laudele…

- Potentialele discutii intre cele doua Corei reprezinta "un lucru pozitiv", a declarat presedintele Donald Trump, joi, asumandu-si responsabilitatea pentru initierea unui astfel de dialog intre Administratia de la Seul si regimul de la Phenian, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters. …

- Rusia a inregistrat anul trecut cea mai mare productia de gaze naturale din istorie, pe fondul cresterii livrarilor in Europa si China, dar si planurilor privind cresterea vanzarilor de gaze naturale lichefiate, informeaza Bloomberg. În paralel, producţia de petrol a Rusiei a atins şi…

- Donald Trump, președintele Statelor Unite, a postat un mesaj pe Twitter, în care l-a avertizat pe Kim Jong-Un ca butonul nuclear de pe biroul sau este ”mult mai mare” și ”mult mai puternic” decât cel al liderului de la Phenian, relateaza The Hill. ”Liderul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat, intr-un mesaj video adresat tarii in ajunul Anului Nou, ca anul 2018 este unul decisiv pentru ca Europa sa isi revina si sa devina mai puternica. De asemenea, liderul de la Paris a subliniat importanta cooperarii dintre tara sa si Germania pentru…

- De la cel mai mare producator al lumii, China devine cea mai mare putere de consum a lumii, potrivit Bloomberg. Modelul de crestere economica adoptat pana acum de China era bazat pe investitii si pe export, insa in ultimii ani natura consumului a fost intr-o continua schimbare. Din ce in…

- Noul avion amfibiu dezvoltat de China, cel mai mare de acest tip aflat in productie in intreaga lume, a finalizat recent zborul inaugural. Aeronava AG600 are o amplitudine a aripilor de aproape 40 de metri si poate transporta 50 de persoane. Avionul amfibiu poate fi folosit in misiuni de salvare marina…

- Cotatia cuprului la bursa londoneza LME a atins cea mai ridicata valoare de dupa 2014, dupa ce autoritatile chineze au ordonat celui mai mare producator local sa inceteze activitatea pentru a diminua poluarea aerului. Deciziea a dat un nou impuls acestui metal care, în 2017, a fost influenţat…