Bloomberg: De ce a cumparat Pentagonul o Dacia Sandero pentru Ministerul Apararii din Romania Marina SUA a cumparat Ministerului Apararii din Romania o Dacia Sandero Stepway 2, iar achizitia este pusa serios sub semnul intrebarii, relateaza Bloomberg.



Fostul ministru al Apararii, Jim Mattis, care si-a parasit functia odata cu intrarea in noul an, a aprobat ca Marina SUA sa cheltuiasca 2,9 milioane de dolari dintr-un fond alocat "cheltuielilor extraordinare" pentru a plati contractorii locali in vederea construirii unui drum perimetral in jurul unei baze din Romania care gazduieste principalul sistem antiracheta al SUA din Europa - si sa plateasca factura pentru masina.



… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jim Mattis, fostul ministru al Apararii, care si-a parasit functia odata cu intrarea in noul an, a aprobat ca Marina SUA sa cheltuiasca 2,9 milioane de dolari dintr-un fond alocat „cheltuielilor extraordinare" pentru a plati contractorii locali in vederea construirii unui drum perimetral in jurul…

- USR propune masuri economice alternative la cele adoptate in ultima sedinta de guvern inainte de Craciun a Cabinetului Dancila. "4 masuri economice care pot aduce bugetului Romaniei peste 8 miliarde de euro. Doar prin anularea pensiilor speciale si a cumulului pensie-salariu la stat se castiga…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a somat, sambata, Cabinetul Dancila sa ia masuri cu privire la confiscarea in masa a autoturismelor inmatriculate in tara noastra ale romanilor din Italia. Solicitarea liderului liberalilor vine in contextul schimbarii Codului rutier italian. "Guvernul Romaniei…

- Societatea de Transport Bucuresti (STB), fosta RATB, intentioneaza sa introduca plata calatoriilor cu cardul, insa, acest lucru va avea un cost: pretul biletului va fi mai mare. "Actuala conducere a STB discuta introducerea acestei facilitati de plata. Discutiile sunt avansate si, cel mai…

- Donald Trump "nu crede" in concluziile unui raport guvernamental american, care a avertizat in legatura cu consecintele negative ale schimbarilor climatice asupra economiei. "Nu cred in asta", a declarat presedintele climato-sceptic despre "evaluarea" comandata de Congresul american si redactata…

- Femeile se pot pensiona, la cerere, la varsta de 65 de ani, la fel ca barbatii, fara incetarea contractului de munca, a stabilit vineri Guvernul prin ordonanta de urgenta. Angajatorul nu poate refuza cererea de pensionare. In prezent, varsta standard de pensionare pentru femei este de 63 de…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a declarat miercuri, ca Executivul a decis ca termenul de eliberare a pasapoartelor simple electronice, in cazul cererilor depuse in tara, sa fie redus de la 30 la 15 zile lucratoare. "La propunerea MAI a fost adoptata o hotarare de Guvern ce…

- Posta Romana introduce posibilitatea platii cu cardul, dar nu in toate ghiseele. Pana la sfarsitul anului sistemul va fi introdus in 1.000 de oficii din orase. Pentru acest sistem, Posta Romana a semnat un contract cu UniCredit Bank, anunta Profit.ro. "Contractul a fost semnat cu…