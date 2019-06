Bloomberg: Cimentul polueaza mai mult decat toate camioanele din lume Productia de ciment este responsabila pentru 7% din emisiile globale de CO2, mai mult decat toate camioanele din lume, insa chiar si asa marii producatori mondiali de ciment precum LafargeHolcimdin Elvetia si Votorantim Cimentos SA din Brazilia spun ca clientii lor nu se grabesc sa adopte o alternativa mai ecologica, transmite Bloomberg.



"Deocamdata exista foarte putina cerere pentru materiale sustenabile. Mi-ar placea sa vad mai multa cerere din partea clientilor pentru acest gen de materiale. Exista o sensibilitate limitata pentru emisiile de CO2 in constructia unei cladiri", a declarat… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

