- Compania aeriana Ryanair amenința ca toate avioanele sale din Marea Britanie vor ramane la sol, daca Regatul Unit parasește Uniunea Europeana, și le-a cerut politicienilor și alegatorilor sa se razgandeasca in privința Brexitului, scrie The Telegraph.

- Uniunea Europeana intentioneaza sa ofere companiilor de servicii financiare cu sediul in Marea Britanie doar un acces limitat la piata unica europeana dupa Brexit, conform unui proiect consultat de Bloomberg. UE vrea sa incheie cu Regatul Unit un aranjament similar acordului sau comercial…

- La inceputul lunii noiembrie 2017, compania nationala de transport aerian estima ca va inregistra pierderi in valoare de 206,79 milioane lei, cifrele fiind avansate in proiectul privind bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pus in dezbatare de actionarul majoritar, Ministerul Transporturilor.…

- Rusia livreaza Europei o cantitate de gaze naturale mai mare ca niciodata, pentru a satisface cererea mare provocata de frigul arctic, ceea ce scoate in evidenta dependenta continentului de vecinul sau de la rasarit. Frigul din ultima saptamana a pus la incercare reteaua de energie a Europei.…

- Compania care asigura transportul in comun subteran are un nou sef. Este vorba despre Dumitru Sodolescu, desemnat in postura de director general al Metrorex de catre reprezentantii Consiliului de Administratie al companiei, din cate se precizeaza, vineri, intr-un comunicat oficial. Mandatul sau este…

- Pe masura ce Guvernul de la Londra negociaza o noua legislație dupa ieșirea Regatului Unit din UE, Scoția și Țara Galilor și-au exprimat intenția de a introduce propria legislație care sa reglementeze relațiile cu Bruxelles-ul, dupa Brexit, in special pentru a nu pierde muncitorii comunitari. Cele două…

- Fondul Norvegiei, cel mai mare fond suveran din lume, va continua sa investeasca in Marea Britanie, indiferent de rezultatele negocierilor pentru Brexit, potrivit Bloomberg. „Ne pastram angajamentul pe termen lung de a fi un investitor dedicat in Marea Britanie in toate clasele de active”,…

- Craig Wright, autoproclamatul inventator al bitcoin, este acuzat de o inselaciune de 5 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg. Wright, care a sustinut in 2016 ca el a creat criptomoneda bitcoin sub pseudonimul Satoshi Nakamoto, este acuzat ca ar fi initiat o schema in care ar fi utilizat…

- Planurile Marii Britanii pentru Brexit se bazeaza deocamdata pe o pura iluzie, a apreciat presedintele CoE, Donald Tusk. El s-a intalnit la Bruxelles cu sefii de stat si de guvern din 27 de state membre ale Uniunii Europene, si a avertizat ca Marea Britanie incearca sa caute cea mai profitabila varianta…

- Guvernul britanic se pregateste pentru un anunt care ar urma sa vina de la Unilever, una din cele mai mari companii britanice, care va informa ca a decis sa aleaga Olanda in detrimentul Marii Britanii pentru noul sau sediu general, informeaza Financial Times, preluat de Agerpres. Potrivit publicaţiei…

- „Rezultatele financiare inregistrate de Alro in 2017 sunt cele mai bune din ultimii zece ani, de la primele semne care prevesteau in 2008 inceputul crizei in industria aluminiului. Datorita strategiei noastre pe termen lung de integrare pe verticala, am reusit sa monitorizam si sa reducem impactul…

- Mai multe dezacorduri "substantiale" intre Uniunea Europeana si Marea Britanie ar putea pune sub semnul intrebarii faza de tranzitie ceruta de Londra dupa Brexit, a atras vineri atentia negociatorul sef al UE, Michel Barnier, relateaza AFP.

- Bogdan Mindrescu a demisionat din functia de director general al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza cele doua aeroporturi ale Capitalei, au declarat joi pentru News.ro surse oficiale. Demisia sa vine in urma raportului Corpului de control al premierului care a anuntat…

- Adecco a deschis perioada de inregistrare pentru programul ”CEO pentru o luna”, prin care candidatii pot intra in rolul liderilor din mediul de afaceri din 48 de tari, la editia din acest an castigatorul urmand sa lucreze alaturi de Alain Dehaze, CEO al Grupului Adecco. Dupa desemnarea castigatorilor…

- TransferGo, compania de transferuri online internaționale rapide, a facilitatat, in 2017, transferuri in valoare totala de peste 677 milioane de euro intre 46 de țari la nivel global. Romanii au trimis, prin intermediul companiei, peste 57 milioane de euro, o creștere cu peste 60 de procente fața de…

- O iesire dezordonata din Uniunea Europeana, ca urmare a unor aprecieri gresite facute de Marea Britanie cu privire la instinctul de conservare al UE, ar putea duce la o noua retrogradare a ratingului de tara al Marii Britanii, a avertizat luni agentia de evaluare financiara S&P Global, informeaza…

- Marea Britanie va continua sa negocieze pentru un acord personalizat cu Uniunea Europeana pentru a asigura atat relatii comerciale fara divergente, dar si va oferi Londrei posibilitatea de a incheia intelegeri comerciale cu alte state, a declarat Amber Rudd, ministrul britanic de Interne.…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene (UE) pentru Brexit, Michel Barnier, va avea luni, la Londra, o intrevedere cu premierul britanic Theresa May si cu ministrul sau pentru Brexit, David Davis, a anuntat vineri guvernul britanic, informeaza AFP. 'Premierul il va primi pe Michel Barnier…

- Liam Fox, ministrul britanic al Comertului, a declarat ca va fi foarte dificil pentru Marea Britanie sa ramana in orice fel de uniune vamala cu Uniunea Europeana dupa Brexit, informeaza site-ul postului CNBC.

- Guvernul britanic a semnat acorduri comerciale in valoare de peste 10 miliarde de euro cu China, in timpul vizitei oficiale a premierului Theresa May, a anuntat vineri ministrul britanic al Comertului, Liam Fox, relateaza site-ul publicatiei The Guardian. "Acordurile semnate saptamana…

- "Acordurile semnate saptamana aceasta, evaluate la peste 9 miliarde de lire sterline (n.a. - peste 10 miliarde de euro), demonstreaza o cerere clara pentru bunurile si serviciile britanice. Vom continua sa dezvoltam aceasta relatie valoroasa, care aduce deja beneficii companiilor britanice in valoare…

- "Curtea de Justitie si Tribunalul sunt sesizate de Italia si orasul Milano intr-un recurs vizand anularea deciziei Consiliului UE de stabilire a sediului EMA la Amsterdam in perspectiva Brexitului", a anuntat institutia.Seful Guvernului italian Paolo Gentiloni a confirmat anterior la televiziune…

- Gheorghe Chindris a fost ales de consiliul de administratie al Cupru Min Abrud, societatea care exploateaza zacamantul de la Rosia Poieni, unde se afla 60 la suta din rezervele de cupru ale Romaniei, in functia de director general interimar al societatii, in urma depunerii mandatului de catre Nicolae…

- Italia si orasul Milano au sesizat justitia europeana, contestand decizia UE de a muta Agentia Europana a Medicamentului (EMA) la Amsterdam, a anuntat miercuri Curtea de justitie europeana pe Twitter, relateaza AFP. ”Curtea de Justitie si Tribunalul sunt sesizate de Italia si orasul Milano intr-un recurs…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a declarat ca cetatenii din UE care traiesc in Marea Britanie nu ar trebui sa isi faca griji in legatura cu iesirea Londrei din blocul comunitar, pentru ca nu vor fi expulzati, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Într-un discurs susţinut…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a reaprins tensiunile in cadrul guvernului marti, cerand mai multi bani pentru serviciul public de sanatate (NHS), care sufera de o penurie cronica de personal si reprezinta o miza importanta a Brexitului, relateaza AFP. Apropiati ai lui Johnson au dezvaluit…

- Liderul grupului Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European (PE), germanul Manfred Weber, a acuzat-o pe sefa guvernului britanic, Theresa May, ca i-a mintit pe britanici in legatura cu proiectul sau de a le readuce, dupa Brexit, culoarea albastru inchis pe pasapoarte, relateaza marti…

- Prim vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a insistat luni ca Marea Britanie sa indice mai clar ce tip de relatie doreste sa negocieze cu UE dupa Brexit, relateaza AFP. 'Spuneti-ne ce doriti! Aceasta ar fi util', a declarat numarul doi al Comisiei Europene, intrebat de jurnalisti…

- "Daca Regatul Unit va parasi Uniunea Europeana in martie 2019 fara un acord privind piata unica, uniunea vamala sau dispozitiile tranzitorii (...), aceasta ar putea conduce la pierderea a 482.000 de locuri de munca", a avertizat alesul laburist intr-un comunicat.Printre sectoarele analizate…

- Marea Britanie ar putea pierde aproape o jumatate de milion de locuri de munca pana in 2030 daca iese din Uniunea Europeana fara un acord, potrivit scenariului cel mai pesimist al unui studiu comandat de primarul proeuropean al Londrei Sadiq Khan si dezvaluit joi. "Daca Regatul Unit va parasi…

- Premierul britanic Theresa May nu va convoca un al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, a anuntat joi purtatorul de cuvant al sefei guvernului de la Londra, pe fondul amplificarii cererilor de organizare a unei noi consultari populare privind Brexit-ul, relateaza…

- Plecarea din UE fara incheierea unui deal pana in 2019 ar putea costa Marea Britanie aproape jumatate de milion de locuri de munca, se arata intr-un studiu condus de primarul Londrei, potrivit Bloomberg. Nesemnarea unui acord avantajos ar putea insemna pentru Marea Britanie si o reducere…

- Pe data de 30 noiembrie 2017 s au intrunit Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Praktiker Romania SA. In cadrul celor doua adunari, au fost aprobate mai multe modificari privind Consiliul de Administratie si nu numai. Deciziile au fost publicate…

- "Contestarea in instanta din partea Fondului Proprietatea fusese depusa la Tribunalul Bucuresti, atat pe cale de ordonanta presedintiala, cat si pe cale de proces civil. La data de 23 noiembrie 2017, Tribunalul Bucuresti a dat castig de cauza Postei Romane, in prima instanta, prin respingerea ca…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) se apropie de prima majorare a dobanzii cheie din ultimii aproape zece ani, dupa ce inflatia a revenit, iar economia inregistreaza unul din cele mai rapide ritmuri de crestere din Europa, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Deşi opt dintre cei 13 economişti…

- Eurodeputatul britanic Nigel Farage, unul dintre cei mai fermi sustinatori ai iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, se va intalni luni cu negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, in ceea ce el a calificat drept o incercare de a comunica opiniile a 17,4 milioane de britanici care…

- China va depasi Statele Unite pâna în anul 2032, devenind cea mai mare economie din lume, în contextul în care activitatile economice se intensifica în Asia, inclusiv în India si Japonia, potrivit estimarilor Centrului de Cercetare în domeniile Economiei…

- ”Cu patru voturi din sapte (Remus Vulpescu nu a votat), Consiliul de Administratie aproba incheierea unui act aditional la contractul de mandat nr. 14/07.12.2016 pentru prelungirea cu trei ani a mandatului de director general al lui Remus Vulpescu, (...) care va inceta oricand inainte de implinirea…

- Liderii europeni si-au dat acordul oficial pentru inceperea urmatoarei faze a negocierilor cu Marea Britanie. 'Liderii UE au cazut de acord sa inceapa faza a doua a negocierilor privind Brexitul', a scris pe contul sau de Twitter presedintele Consiliului European, Donald Tusk, care a prezidat…

- "Prin Hotararea nr.36/14 decembrie 2017, Consiliul de Administratie Romgaz revoca, in baza art.2030 alin.(1) si a art.231 din Codul Civil, mandatul de director general al lui Virgil-Marius Metea, incetand astfel si contractul de mandat incheiat intre Romgaz si Virgil-Marius Metea. Motivele revocarii…

- Liderii UE și-au dat acordul pentru inceperea urmatoarei faze a negocierilor cu Marea Britanie, a anunțat președintele Consiliului European, Donald Tusk. Acest anunț inseamna ca Londra și Bruxelles pot incepe sa negocieze despre viitoare relație dintre Regat și UE, inclusiv despre relațiile comerciale…

- Conform datelor publicate marti de Eurostat, in Uniunea Europeana, 16% din populatie (75 de milioane de persoane) suferea anul trecut din cauza deprivarii materiale si sociale, cea mai ridicata rata fiind in Romania (50%) si Bulgaria (48%). Potrivit Eurostat, persoanele care se confrunta cu deprivarea…

- Activisti din Rusia au plasat trei anunturi publicitare pe Facebook in 2016, inaintea referendumului britanic pe tema apartenentei Regatului Unit la Uniunea Europeana (UE), si au platit doar 97 de centi pentru a ridica problema imigratiei, a anuntat miercuri reteaua de socializare, relateaza Reuters.…

- In era comertului online, o companie imobiliara europeana face un pariu de aproape 16 miliarde de dolari, sperand sa convinga clientii sa se reintoarca spre design-ul iesit din comun al mall-ului Jersey Garden State Plaza si spre magazinele din World Trade Center, potrivit New York Times. …

- Pretul gazelor naturale in Marea Britanie a urcat marti, dupa ce explozia de la o centrala pe gaz a companiei OMV din Austria a amenintat sa reduca fluxul, pe o piata afectata deja de vremea nefavorabila, transmit Bloomberg si Reuters.Marti, la bursa ICE Futures Europe din Londra, pretul gazelor…