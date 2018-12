Bloomberg: Bomba dintre NATO şi Rusia „a început să ticăie“ în Balcani Dupa intrarea Muntenegrului in Alianta Nord-Atlantica, NATO si-a indreptat atentia spre Bosnia si Hertegovina. Dupa destramarea Iugoslaviei, pericolul tensiunilor pe baza etnica in aceasta tara continua sa se mentina la un nivel ridicat. NATO a depasit Rusia in lupta pentru influenta in fostele state comuniste din Europa de Est, iar acum se indreapta spre cea mai grea confruntare dupa cel de-al doilea razboi mondial. Citeste mai mult: adev.ro/pjoh9j Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

