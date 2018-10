Stiri pe aceeasi tema

- Este al doilea declin semnificativ inregistrat intr-o singura zi in 2018, precedentul fiind inregistrat in februarie, cand indicele S&P 500 al bursei de pe Wall Street a intrat intr-un teritoriu de corectie, inregistrand un declin de 10% fata de nivelul ridicat din ianuarie si sporind temerile…

- Amazon.com a ajuns marti o capitalizare de 1.000 de miliarde de dolari, devenind a doua companie care a atins acest prag, dupa Apple, dupa ce pretul actiunilor sale s-a dublat in ultimele 15 luni. Daca ritmul de crestere a actiunilor Amazon se va mentine, va fi doar o chestiune de timp pana…

- Amazon.com a ajuns marti o capitalizare de 1.000 de miliarde de dolari, devenind a doua companie care a atins acest prag, dupa Apple, dupa ce pretul actiunilor sale s-a dublat in ultimele 15 luni, transmite Reuters, preluata de News.ro. Dacă ritmul de creştere a acţiunilor Amazon se va…

- Grupul fondat de Jeff Bezos, omul cel mai bogat din lume, a depasit acest prag in jurul orei 15,40 GMT, cand pretul actiunii a atins 2.050,27 dolari pe Wall Street. Compania publica PetroChina a depasit pentru scurt timp pragul de 1.000 de miliarde de dolari in 2007, la listarea pe bursa, dar a coborat…

- Amazon, Microsoft si Alphabet sunt intr-o cursa stransa pentru a deveni a doua companie americana listata la bursa cu o evaluare de 1.000 de miliarde de dolari, dupa ce Apple a reusit in aceasta saptamana sa treaca de acest prag, transmite Reuters. Optimismul de pe Wall Street legat de iPhone-ul lansat…

- Averea lui Mark Zuckerberg este mai puțina cu 16,8 miliarde de dolari, dupa ce acțiunile gigantului social media au scazut cu 20% la ora 5.37 p.m. in New York. Daca lucrurile se mențin la fel la inchiderea tranzactiilor la bursa din New York de joi, el va cadea de pe locul 3 pe locul 6, […] The post…

- Facebook a pierdut 150 de miliarde de dolari la bursa, dupa ce acțiunile rețelei sociale au scazut cu 22,2%, miercuri. Totul s-a intamplat dupa ce compania lui Mark Zuckerberg a anunțat rezultatele trimestriale, iar investitorii și-au aratat nemulțumirea fața de evoluția numarului de utilizatori. Șeful…

- Saptamana trecuta, Mark Zuckerberg a mai urcat o treapta in topul celor mai bogati oameni din lume, pana pe locul al treilea, imediat in spatele lui Jeff Bezos (54 ani). Se pare insa ca CEO-ul Facebook nu a stat foarte mult langa Bezos, intrucat de pe data de 16 iulie 2018, CEO-ul Amazon a devenit oficial…