- Arestarea lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, la cererea autoritaților americane, creaza un precedent periculos pentru ca indica faptul ca orice jurnalist poate fi extradat pentru a fi urmarit penal în Statele Unite, a declarat Jennifer Robinson, o avocata ce îl consiliaza pe Assange,…

- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a fost arestat de autoritatile britanice dupa sapte ani petrecuti in Ambasada Ecuadorului din Londra. „Julian Assange, in varsta de 47 de ani, a fost arestat azi, 11 aprilie, de cat...

- CHIȘINAU, 11 apr - Sputnik. Ecuadorul retrage azilul pentru fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a anunțat președintele țarii. Julian Assange has been arrested by officers from the Metropolitan Police Service https://t.co/yhOIPbmMo2 pic.twitter.com/dUrDp228In — Metropolitan…

- Ecuadorul va decide 'în timp util' daca mentine sau nu azilul diplomatic acordat fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, refugiat din 2012 în Ambasada ecuadoriana din Londra, a declarat luni ministrul de externe al acestei tari, Jose Valencia, potrivit AFP, citata de Agerpres.'Decizia…

- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, va fi dat afara din ambasada Ecuadorului in Londra in cel mult cateva zile, a informat o sursa, citata de organizație intr-un mesaj postat pe Twitter, relateaza site-ul agenției Dpa, potrivit Mediafax."O sursa la nivel inalt din statul ecuadorian a informat…