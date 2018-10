Stiri pe aceeasi tema

- "Razboiul comercial condus de China impotriva Statelor Unite dureaza de ani de zile", a declarat secretarul de stat in timpul unui interviu acordat duminica televiziunii Fox News, atribuind Beijingului responsabilitatea pentru conflictul taxelor vamale intre cele doua mari puteri, relateaza AFP. Administratia…

- Presedintele SUA, Donald Trump, ar putea anunta inca de luni impunerea de taxe vamale la importurile din China in valoare de inca 200 de miliarde de dolari, potrivit unui oficial de rang inalt de la Washington, in pofida planului negocierilor cu Beijingul pentru depasirea conflictului comercial.

- Presedintele american, Donald Trump, este ferm hotarat sa impuna o noua serie de taxe vamale - de 10% - pentru produse din China in valoare de 200 de miliarde de dolari si ar putea anunta aceasta in zilele urmatoare, a informat sambata presa americana, citata de AFP. Donald Trump a "decis sa impuna…

- Presedintele SUA, Donald Trump, vrea impunerea de taxe vamale la importurile din China in valoare de inca 200 de miliarde de dolari, afirma surse politice de la Washington, in pofida planului negocierilor cu Beijingul pentru depasirea conflictului comercial, relateaza agentia Bloomberg.

- Jack Ma, co-fondatorul companiei de e-commerce Alibaba Group Holding Ltd. si totodata cel mai bogat om din China, se pregateste sa renunte la rolul sau de presedinte al Consiliului de Administratie al companiei, relateaza Bloomberg.

- Administrația Donald Trump intenționeaza sa creasca de la 10% la 25% nivelul noilor taxe vamale impuse in cazul unor importuri din China in valoare de 200 de miliarde de dolari, in incercarea de a forța Beijingul sa ofere concesii comerciale, a declarat o sursa familiara cu planul autoritaților SUA,…

