Blonda si incendiul O blonda, o bruneta si o roscata sunt la ultimul etaj al unei cladiri in flacari. Pompierii tin o patura intinsa de margini si le striga sa sara ca sa le prinda in patura. Bruneta isi face curaj si sare dar pina sa ajunga jos pompierii trag patura la o parte si bruneta se striveste de asfalt. Pompierii striga la roscata sa sara si ea ” Noi avem ciuda pe brunete dar pe roscate nu , hai sari ca te prindem!”. Roscata isi face curaj si sare dar pompierii trag patura din nou si striga si la blonda sa sara. La care blonda: ” Nu va mai cred , daca vreti sa sar lasati patura jos si indepartati-va da ea” Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

