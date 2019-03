Stiri pe aceeasi tema

- Blonda lui Scarlatescu a trecut prin clipe cumplite, la scurt timp dupa ce paparazzii www.spynews.ro au surprins-o sarutandu-se cu cunoscutul chef. Maria Andria a vrut sa se distreze in club, dar a ajuns la urgente, unde medicii au fost nevoiti sa o lege de targa.

- Mihai Traistariu a fost invitatul din aceasta seara al lui Cristi Brancu in cadrul emisiunii „Agentia VIP”. Artistul a vorbit despre situatia deosebita prin care a trecut in ultima perioada.

- Cornelia Catanga, sotul ei, Aurel Padureanu si fiul lor, Alexandru au fost invitatii lui Cristi Brancu in cadrul emisiunii „Agentia VIP”. Cei trei au vorbit despre planurile de nunta ale baiatului.

- Zina Dumitrescu, fosta creatoare de moda, a vorbit intr-un interviu acordat lui Cristi Brancu in cadrul emisiunii „​Agentia VIP" despre starea sa de sanatate si a oferit detalii despre cum o sustine familia in aceste momente grele.

- Marilena Chelaru a fost de curand invitata lui Cristi Brancu in cadrul emisiunii „Agentia VIP” unde a vorbit despre o experienta facinanta despre viata si moarte. Vedeta a vorbit despre cum reuseste sa comunice cu parintii decedati prin intermediul viselor.

- Maria Andria, indragita artista de la noi, are probleme grave de sanatate! In ediția de aseara a emisiunii „Agenția VIP”, blondina a vorbit cu ochii in lacrimi despre tot ceea ce simte acum și ce sentimente o incearca.