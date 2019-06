Blonda la spovedanie Parinte, zise blonda la spovedanie, mi-am inselat barbatul anul acesta de 11 ori. – Si regreti ca ai pacatuit? – Nu prea regret, ca eu in domeniul acesta nu sunt prea credincioasa… – Si atunci de ce ai mai venit la spovedanie? – Pai trebuia sa ma laud si eu la cineva, nu? Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

