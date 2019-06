Blonda la priveghi O blonda frumoasa, careia tocmai ii murise sotul, era la priveghi si il jelea! – “Offf, cine o sa mai stea cu mine la masa?” La care preotul: „– Euuu si numai euuu!” Blonda continua: – „Dar cine o sa ma mai ia in brate?” Preotul din nou: – „Euuu si numai euuu!” Enervata de ce spunea preotul, blonda zice printre suspine: „– Si cine o sa ma mai pupe in fund de-acum?” La care preotul: „– Dascale, e randul tau!” Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Amanda Anisimova, 17 ani, locul 51 WTA, adversara Irinei Begu din turul al treilea de la Roland Garros, viseaza sa caștige toate turneele de Mare Șlem macar o data. Irina Begu - Amanda Anisimova, meci din turul III de la Roland Garros, se joaca sambata, la o ora ce va fi anunțata ulterior; „Pentru mine…

- Preotul ortodox Vasile Antonie Tamaș, din Valcele, a anunțat lansarea unei noi campanii caritabile, dedicata, de aceasta data persoanelor cu distrofie musculara. Campania se va incheia in 26 iulie, atunci cand preotul va implini varsta de 30 de ani, deoarece acesta dorește sa marcheze celebrarea frumoasei…

- Psiholog: Nu spuneți prietenilor ce aveți pe suflet / Este minunat sa avem prieteni buni și loiali. Faptul ca ei exista nu înseamna însa ca trebuie sa le deschidem sufletul. Atunci când avem încredere deplina în cineva credem ca nu vom fi tradați niciodata. În…

- O blonda ajunge la serviciu plangand in hohote. Seful o intreaba ingrijorat ce a patit, la care ea raspunde: “Azi dimineata am primit telefon si am aflat ca mama a murit”. Seful o consoleaza: “De ce nu te duci acasa azi ca sa te odihnesti? Si-asa nu avem de lucru prea mult. Blonda refuza spunand ca…

- Printre spectatorii prezenți, vineri dupa-amiaza, la Campionatele Europene de lupte, care se desfasoara in aceste zile in Sala Polivalenta din Bucuresti, s-a aflat și un preot. Fața bisericeasca a trait cu mari emoții semifinala de la greco-romane dintre Levani Kavjaradze (Georgia) și rusul Stepan Maryanyan,…

- Ies la iveala detalii despre divorțul fostului președinte al Mexicului, Enrique Pena Nieto, de actrița de telenovele Angelica Rivera. Aceasta din urma are mari pretenții in urma separarii. Fosta prima doamna a Mexicului, actrița de telenovele Angelica Rivera, a anunțat de curand ca se separa de Enrique…

- Clipe de groaza intr-o biserica dintr-un oraș in care locuiesc mulți romani. Preotul paroh a fost injunghiat chiar sub privirile enoriasilor, in timpul unei slujbe televizate in direct și sub privirile a zeci de enoriași, care participau la evenimentul de dimineața

- Are origini portoricane și este una dintre cele mai atragatoare iubite de staruri din NFL. Carissa Rosario este model, actrița și are peste un milion de fani pe Instagram și e casatorita cu linebackerul James Anderson din 2015. Blonda de 30 de ani a aparut și pe copertele celor mai cunoscute reviste…