Blonda chiuleste la munca

Intr-o firma de contabilitate, 4 femei in birou: sefa (nu se specifica ce culoare de par) si 3 contabile, una bruneta, una roscata, si cealalta blonda. De la o vreme, sefa pleca totdeauna mai devreme de la serviciu, sub diverse pretexte. Intr-o zi, se gandesc fetele ca daca sefa pleaca, pleaca si ele. Zis si facut, si cum a iesit sefa pe usa, hop si ele, sa profite de 2 ore libere. Bruneta, merge direct la sala de fitness, profitand de faptul ca are timp mai mult sa fie in forma. Roscata merge la cumparaturi. Blonda, ca o sotie cuminte si iubitoare, merge acasa, sa profite de 2 ore in plus langa…