Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea (33 WTA) isi face incalzirea pentru Indian Wells la Tie Break Tens, intr-o intrecere-fulger pe terenul de tenis care pune la bataie un sfert de milion de dolari. Romanca va juca primul meci impotriva chinezoaicei Shuai Zhang (35 WTA), a doua jucatoare din China in clasamentul WTA.

- Irina Begu a pierdut in optimi, la Acapulco. A fost invinsa de o adversara modesta. Jucatoarea romana de tenis Irina Begu, a cincea favorita, a fost invinsa de Veronica Cepede Royg (Paraguay) cu 7-6 (7/3), 6-1, miercuri, in optimile de finala ale turneului WTA de la Acapulco (Mexic), dotat cu premii…

- Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, a avut luni, 26 februarie, o intrevedere cu Excelenta Sa dl ambasador Karsten Warnecke, Directorul Executiv al Fundatiei Asia-Europa (ASEF). Cu acest prilej, cei doi interlocutori au discutat despre organizarea in anul 2019, in Romania, a celei de a 7-a…

- O echipa de cercetatori chinezi a proiectat un avion ultrarapid care va parcurge distanta intre Beijing si New York in doua ore. Aparatul, care va zbura cu o viteza de peste 6.000 de km/h, va putea transporta zeci de persoane ...

- China isi va tripla capacitatea de productie a energiei nucleare in urmatorii 20 de ani si va deveni cel mai mare producator la nivel mondial, depasind Statele Unite, potrivit estimarilor Agentiei Internationale pentru Energie (AIE), scrie digi24.ro.

- Jucatoarea rusa de tenis Daria Kasatkina, nr. 24 mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Dubai, dotat cu premii totale de 2.623.485 dolari, in urma victoriei obtinute luni in doua seturi, 7-5, 6-4, in fata polonezei Agnieszka Radwanska, nr. 31 mondial. In optimi, Kasatkina…

- Anunt teribil al americanilor. Un important amiral anunta un posibil razboi intre SUA si China. Amiralul nominalizat pentru preluarea postului de ambasador in Australia, Harry Harris, a declarat in fața Congresului american ca SUA trebuie sa se pregateasca pentru posibilitatea unui razboi cu China.Citește…

- Doua noi echipe și-au adaugat numele pe lista participantelor la EPICENTER XL Major, cea mai bine premiata competiție Epicenter de pana acum. Astfel ca lista provizorie a participantelor arata dupa cum urmeaza: Restul celor șase participante vor veni in urma susținerii unor calificari…

- China sarbatoreste la 14 februarie Valentine's Day, o traditie occidentala adoptata mai ales de tineri care obisnuiesc sa daruiasca in special flori si care evita, din superstitie, sa faca anumite cadouri, precum ceasuri sau umbrele, relateaza miercuri EFE. Conform superstitiei, chinezii…

- Simona Halep, numarul 2 mondial, a declarat, luni, pe aeroportul Henri Coanda, ca nu este sigura ca poate juca in turneul de la Doha (Qatar), precizand ca nu mai are dureri la picior, dar acesta este in continuare „un pic umflat”, informeaza Agerpres. „Momentan sunt OK, dar voi decide cand ajung acolo.…

- Lidia Buble le-a aratat celor care o indragesc cum arata ea la varsta de 13-14 ani, scrie click.ro. Vedeta s-a amuzat de felul in care era la aceasta varsta, dar le-a transmis fanilor sa nu rada de ea. "Am primit niste poze cu mine de prin clasa a 7-a, a 8-a, daca ti le arat o sa ma lasi pe drumuri…

- Simona Halep, 2 WTA, ar urma sa evolueze, saptamana viitoare, in cadrul turneului de la Doha (Qatar). Deocamdata, jucatoarea din Constanța nu știe daca va fi apta fizic pentru aceasta competiție, dar numele ei a aparut la tragerea la sorți. Simona Halep s-a antrenat in tricoul noului sponsor.…

- Bursa de la Bucuresti a deschis sedinta de vineri pe minus, principalii indicii inregistrau la ora 10.00 scaderi cuprinse intre 0,92% si 2,07%, scrie ZF.ro. Astfel, BET, principalul indice al BVB, afisa un minus de 1,62%, BET-FI un minus de 0,92%, BET-NG minus 2,07%, iar BET-TR un minus de 1,62%. …

- Ministrul de externe chinez Wang Yi a declarat joi ca Beijingul spera ca cele doua Corei, Coreea de Nord si Coreea de Sud, vor putea mentine momentul de interactiune si vor "deschide treptat usa catre pace" in peninsula, informeaza joi Reuters. Wang s-a exprimat intr-un briefing la Beijing cu o zi inainte…

- Fotocredit: Mercedes-Benz Mercedes-Benz a inceput anul 2018 cum nu se poate mai bine - luna ianuarie marcand un nou record de vanzari pentru compania din Stuttgart. Astfel, au fost livrate in prima luna din an 193.414 unitați, cu 8.4% mai multe fața de aceeași luna din 2017. Piața din China a fost…

- De cateva saptamani ne tanguim ca Simona nu a primit 2 milioane de la Adidas. Ce nedreptate, ce jignire pentru marea noastra campioana! In fiecare zi se inventeaza o stire ca, in fine, Simona s-a razbunat, marele sponsor este la usa. Ultima declaratie a venit de la Victor Hanescu «romanii sunt marginalizați»,…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare s-a mentinut stabil in ianuarie, comparativ cu luna precedenta, deoarece majorarea preturilor la cereale si uleiuri vegetale a fost echilibrata de cotatiile mai scazute pentru zahar si produse lactate, in timp ce productia globala de cereale pare…

- Generalul american Paul J. Selva, adjunctul sefului Statului Major Interarme, le-a relatat ziaristilor militari cum elaboreaza Pentagonul scenariul unui eventual conflict cu Rusia sau China. Vorbind...

- Polițiștii BCCO Pitești și procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. - S.T. Pitești au efectuat 14 percheziții domiciliare in patru județe pentru destructurarea unui grup infracțional organizat specializat in savarșirea de fraude informatice. Perchezițiile au avut loc in județele Argeș, Valcea, Teleorman și…

- In 2017, Europa emergenta a depașit nivelul de 2.000 de contracte de fuziuni și achiziții. Investițiile Chinei au crescut cu 78%. China a devenit cel mai mare investitor strain din Europa emergenta in 2017, potrivit raportului "M&A Emerging Europe 2017/2018"* publicat de CMS in colaborare cu EMIS. China…

- Un chișinauian cultiva peste 200 de soiuri de ardei din toata lumea, de mii de ori mai iuți decât cei obișnuiți. Acum trei ani, TIMPUL scria despre afacerea îndrazneața cu mirodenii la ghiveci a lui Sergiu Țurcanu. Însa nimeni nu știa pe atunci ca, pe lânga…

- Qiaoyon Wang a calificat politia britanica drept „cruda” si a declarat ca ofiterii de politie nu au manifestat „mila”, dupa ce a petrecut 15 ore in arest. Ea a fost retinuta dupa ce s-a dovedit ca nu poate plati pe loc amenda primita pentru conducerea autovehiculului cu viteza prea mica. Chinezoaica…

- Noile tehnologii si competitia la nivel geopolitic schimba natura razboaielor, comenteaza revista The Economist, observand ca exista noi tipuri de conflicte militare, intrastatale, civile, in zone urbane, si anticipand ca Rusia si China nu vor accepta dominatia internationala a Statelor Unite.

- O turista din China a fost arestata in Marea Britanie pentru ca a condus prea incet in orașul Hull. Femeia in varsta de 39 de ani nu vorbea limba engleza și nu avea bani la ea așa ca a petrecut o noapte in arest pana a fost eliberata, scrie Metro. Qiaoyon Wang, in varsta de 39 de ani din China, a condus…

- Nici bine nu scriam ca de trei ani Lidia Buble este singura artista care are 3 piese pe locul 1, in Media Forest, ca acum artista ne ia din nou prin surprindere! La doar 3 luni de cand a lansat “Camașa”, piesa a Lidiei Buble a strans 25 de milioane de vizualizari, pe You Tube.

- Simona Halep, liderul WTA, le-a multumit echipei sale, Irinei Begu, organizatorilor si fanilor, printr-un mesaj postat pe Facebook, dupa ce a castigat turneul de la Shenzhen la simplu si la dublu."O saptamana de vis in Shenzen! Multumesc echipei mele, Irinei, organizatorilor si fanilor care…

- Jaime Penedo, portarul de 36 de ani al lui Dinamo si singurul fotbalist din Liga 1 calificat la Campionatul Mondial din 2018, a transmis un mesaj de sarbatori romanilor. "Salutari, fani dinamovisti. Sunt Jaime Penedo si vreau sa va transmit imbratisari, distractie placuta si sa aveti un Craciun fericit!",…

- Femeia care impins marti seara in fata metroului o tanara, in statia Dristor, a fost arestata pentru 30 de zile, conform news.ro. Imagini șocante surprinse aseara intr-o stație de metrou din Capitala. O tanara de 25 de ani a fost impinsa in fața metroului de o femeie.

- Bucurie mare in familia Elenei Gheorghe. Artista petrece primele sarbatori de iarna in formatie de patru. Daca pana acum Elena Gheorghe si sotul sau au petrecut Mos Nicolae impreuna cu baietelul mai mare Nicholas, anul acesta va fi mult mai speciala pentru ca in viata lor a aparut si micuta Nicole.