- Postarile lor strang milioane de like-uri și foarte mulți oameni de pe tot globul ii urmaresc și le asculta sfaturile. Sunt 50 de bloggeri, jurnalșiti și influenceri din intreaga lume care au vizitat Bucureștiul si astfel, in timp real, au promovat Capitala Romaniei.

- Primaria Capitalei prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic (AMPT) susține dezvoltarea și promovarea turistica a orașului București in perioada 02-05 noiembrie 2018, in cadrul proiectului Experience Bucharest, aflat la cea de-a patra ediție. Astfel, principala destinație turistica a…

- Capitala Romaniei este una dintre cele mai sigure capitale din Europa, datele de bilant ale Politiei aratand ca la nivel national se inregistreaza cea mai scazuta criminalitate din ultimii zece ani, a declarat luni Gratiela Vaduva, seful Serviciului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii din Politia…

- Bucurestiul este pe primul loc in Europa la viteza de crestere a temperaturii medii anuale. Analiza a fost facuta pe date din aproape 560 de orase europene. Capitala Romaniei se afla pe locul 3 in topul oraselor cu cea mai importanta schimbare de temperatura. Temperatura in București a crescut cu 1,4…

- Locuitorii Sectorului 4 care sunt la zi cu plata taxelor și impozitelor locale și nu au deja un loc de parcare de reședința rezervat de la primarie, pot opta pentru inchirierea online a unui astfel de spațiu, incepand de vineri, 14 septembrie, incepand cu ora 9.00. Procedura va dura cateva minute și…

- CSM București are planuri mari pentru noul sezon la handbal feminin. “Tigroaicele” țintesc titlul național, Cupa și Liga Campionilor, trofeu pe care și l-au adjudecat in 2016. Din iulie, campioanele Romaniei au un antrenor nou, suedezeul Magnus Johansson, venit in țara noastra cu ambiția de a cuceri…

- Dupa cum relateaza corespondentul ORF la București, Ernst Gelegs, un cameraman a fost batut de poliție cu bastoane. Acesta ar fi scapat de agresiuni doar in urma repetatelor sale strigate de atenționare, ca este cameraman. Intre timp, el și-ar fi revenit din șoc. "Și corespondentul ORF a fost,…