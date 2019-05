Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Bucuresti, prin Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic (AMCCRS), a inceput lucrarile in cadrul programului privind reabilitarea fatadelor pentru cresterea calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor. Dupa aprobarea in Consiliul General al Municipiului…

- Primaria Capitalei a anunțat ca Blocul Rosenthal a intrat in reparații, fiind inclus in programul de reabilitare a fațadelor. Cladirea situata de Calea Victoriei 22-24 este monument istoric și a fost lasata in paragina dupa 1999. Angajații Companiei Municipale Consolidari București au inceput sa indeparteze…

- Primaria Capitalei a publicat lista celor 4.193 de beneficiari de eco-vouchere acceptati in cadrul "Programului de stimulare a eliminarii din traficul bucurestean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare, prin acordarea de eco-vouchere" In data de 3 mai incep inscrierile unitatilor comerciale interesate…

- La Bucuresti incepe joi Festivalului Internațional al Luminii – Spotlight Foto: Arhiva. Primaria Capitalei, prin ARCUB, da startul Festivalului Internațional al Luminii – Spotlight joi, 18 aprilie, la ora 20. Lucrari semnate de artiști straini și români recunoscuți în domeniu…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Bogdan Matei, a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, ca institutia pe care o conduce a predat catre Primaria Capitalei amplasamentul din cadrul Complexului Lia Manoliu pentru constructia noii sali polivalente. "Noi am predat catre Primaria Capitalei amplasamentul…

- Ba din contra! Primaria Capitalei indeamna bucureștenii fie optimiști și in ton cu incalzirea vremii: procesul de furnizare a apei calde se desfașoara normal, fara a fi pus in pericol de actuala situație juridica incurcata a RADET. Primarul General, Gabriela Firea: “Regia Autonoma de Distribuție a…

- Municipalitatea vrea sa investeasca peste 121,3 milioane de lei pentru consolidarea și reabilitarea unei cladiri cu risc seismic clasa I din centrul Bucureștiului inscrisa pe lista monumentelor istorice, pe care apoi sa o transforme in hotel de patru stele. Proiectul a fost aprobat marți in ședința…

- Referitor la informatiile aparute in mediul online in ceea ce priveste intentia Primariei Capitalei si/sau a Primarului General de a majora impozitele si taxele din Bucuresti, facem urmatoarele precizari: Avand in vedere informatiile puse la dispozitia opiniei publice de Primaria Municipiului Bucuresti…