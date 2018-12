Stiri pe aceeasi tema

- Toate partidele din coalitia la putere in Israel au cazut de acord sa organizeze alegeri parlamentare anticipate la inceputul lunii aprilie 2019, a anuntat luni Likud, partidul de dreapta al prim-ministrului Benjamin Netanyahu, informeaza France Presse si The Times of Israel. Alegerile…

- Maia Sandu și Andrei Nastase au anunțat primele nume ale candidaților care vor participa la alegerile parlamentare din 24 februarie, pe circumscripții din municipiul Chișinau. Printre numele din lista se vor regasi Igor Grosu, Vladimir Bolea, Liliana Nicolaescu-Onofrei, Mihai Popsoi, Alexandru Slusari…

- Liderii Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) si Partidului Politic Platforma Demnitate si Adevar (PPDA), Maia Sandu si Andrei Nastase, au depus luni la Comisia Electorala Centrala (CEC) a Republicii Moldova actele necesare pentru inregistrarea Blocului electoral ACUM, cu care cele doua formatiuni…

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, a afirmat vineri, la Alba Iulia, ca in opinia sa, in cazul caderii Guvernului, cea mai buna solutie ar reprezenta-o alegerile anticipate, dat fiind faptul ca, a sustinut acesta, optiunile politice s-au modificat "dramatic" fata de decembrie…

- CHIȘINAU, 1 nov – Sputnik. Alegerile parlamentare anticipate nu ar fi o varianta proasta pentru PSRM, a declarat joi în cadrul conferinței de presa la AIP „Rossia segodnia” președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. © Sputnik / Владимир ВяткинMihai Ghimpu, Maia Sandu și…

- China reprezinta o problema mai mare pentru Statele Unite in comparatie cu ingerintele Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, a declarat presedintele american Donald Trump intr-un interviu acordat postului CBS, citat de agentia Tass, informeaza Mediafax."Deoarece consider ca au existat…

- Dupa alegerile parlamentare ordinare, planificate pentru februarie 2019, ar putea avea loc si alegeri parlamentare anticipate. Acest lucru s-ar putea intampla in cazul in care nu se va ajunge la un consens privind crearea unei coalitii in urmatorul legislativ. Declaratia apartine presedintelui Republicii…