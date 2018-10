Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie al BNR a adoptat, miercuri, modificari la regulamentul privind unele conditii de creditare, astfel ca nivelul maxim al gradului de indatorare va fi de 40% din venitul net la creditele in lei si 20% la cele in valuta. Gradul total de indatorare se determina ca pondere a…

- "Aceasta reglementare priveste indeosebi creditele mici. Ele sunt si cele mai periculoase. Credite de nevoi personale, credite pentru un aragaz, pentru un televizor. Creditele mari, la locuinte, in general au avut rate de neperformanta mai mici. Ratele mari de neperformanta au fost la creditele joase.…

- Banca Naționala a Romaniei a luat masuri prin care romanii sa obțina mai greu un credit. A fost limitat gradul de indatorare: 40% din venitul net la creditele in lei și 20% la cele in valuta. De peste 10 ani, nu a existat un astfel de prag.

- Noile limite se vor aplica din 1 ianuarie 2019. "Consiliul de Administratie al BNR a adoptat astazi, 17 octombrie a.c., Regulamentul pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 17/2012 privind unele conditii de creditare, cu modificarile si completarile ulterioare.…

- Gradul maxim de indatorare va fi de 40% pentru creditele in lei și 20% pentru cele in euro, indiferent daca este credit de consum sau credit ipotecar. In cazul creditelor ipotecare pentru achiziția unei locuințe, gradul maxim crește cu 5 puncte procentuale in situația in care debitorul…

- Consilierul președintelui Igor Dodon, Maxim Lebedinschi, sustine ca desemnarea noilor miniștri Silvia Radu și Nicolae Ciubuc ar fi ilegala. Potrivit portalului HotNews.md, acesta invoca pretinse probleme de integritate in cazul celor doi.

- Vineri, BNR a publicat datele legate de creditul neguvernamental pe luna iulie și cumulat, pe primele 7 luni din acest an. Cifrele oficiale confirma continuarea tendinței de creștere a creditarii și ajustarea depozitelor neguvernamentale in iulie, pe fondul nivelului redus al ratelor reale de dobanda…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la multe dintre creditele in lei, a inceput saptamana in forta si a crescut iar. Indicele a ajuns, luni, la 3,41%, cel mai mare nivel din acest an si, totodata, cel mai mare nivel din 25 februarie 2014, cand a fost 3,46%,…