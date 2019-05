Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a majorat, pentru acest an, prognoza de inflatie la 4,2%, cu mult peste estimarile initiale. Preturile mari din ultimul timp ale serviciilor, energiei si alimentelor au avut cel mai mare impact in economie. Ingrijorari vin si de la analisti, care spun ca, ar putea urma majorari cu peste…

- Un barbat de 63 de ani, care locuia fara forme legale in comuna gorjeana Peștișani, sat Francești, a murit vineri, dupa ce a cazut de pe bicicleta. S-a intamplat pe DC 131 B. Din primele informații, barbatului i s-a facut rau....

- 6 conducatori auto s-au ales cu dosare penale pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului dupa ce au fost surprinsi la volan sub influenta alcoolului la sfarsitul saptamanii trecute

- Salvamontistii din Alba au intervenit, sambata seara, pentru recuperarea a doua persoane care, surprinse de o furtuna, s-au abatut de la traseul turistic intr-o zona foarte greu accesibila din Muntii Apuseni.Potrivit sefului Serviciului Public Salvamont Salvaspeo Alba, Claudiu Costea, in urma…

- Salvamontiștii de la Serviciul Public Salvamont Alba au intervenit, in urma unui apel prin sosit prin 122, pentru recuperarea a doua persoane care surprinse de furtuna in zona Rameț a județului Alba. Cele doua persoane s-au abatut de la traseul turistic intr-o foarte greu accesibila. Salvamontiștii…

- In perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, prin intermediul structurilor de control de la nivel national, a demarat controalele tematice specifice, pentru a asigura cetatenilor un comert cu alimente sigure. La actiuni participa…

- Zona montana a judetului Neamt a fost avertizata cu COD GALBEN de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Intervalul de valabilitate este 15 martie, ora 23:00-17 martie, ora 3:00. Conform ANM sunt posibile intensificari ale vantului la munte si ninsori viscolite la peste 1.500 de metri. “In intervalul…

- “ HORA MUCENICILOR “ LA FESTIVALUL MUCENICILOR DIN PARCUL NATIONAL!! O HORA MARE UNICA, CU MUCENICI IN CHIP DE OM DE DIMENSIUNI REALE VA PUTEA FI VAZUTA IN PARCUL NATIONAL IN PERIOADA 7-10 MARTIE, CU OCAZIA FESTIVALULUI MUCENICILOR! Si surprizele nu se opresc aici! Organizatorii promit sa lase cu gura…