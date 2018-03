Blocat pe un dig, salvat de pompieri „Forțele Detașamentului de Pompieri Caransebeș au fost solicitate sa intervina in sprijinul unui caine care, nu se știe cum, a reușit sa se cațere pe digul de pe str. Potocului din Caransebeș. Animalul nu reușea sa mai coboare de pe dig și era blocat acolo de ore bune, inca de pe timpul nopții. Cainele a fost coborat de pe dig cu ajutorul scarii din dotare și a unei mese de plastic pusa la dispoziția salvatorilor de catre un iubitor de animale”, informeaza cei de la ISU Semenic. Foto: ISU Semenic Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

- Organizatorul, Asociatia crescatorilor de pasari si animale cu blana „Lotus”, a luat aceasta masura din cauza ca accesul cu masini este interzis in parc. Potrivit reprezentantului asociației, targurile de animale și pasari nu vor mai avea loc in prima duminica a fiecarei luni. Incepand…

- Valoarea investitiei se ridica la suma de 25 de milioane de lei. Entuziasmat, Poplicean ne-a declarat ca, fara sprijinul primit de la Bucuresti, aceste lucrarile nu ar fi prins niciodata contur. Pe de alta parte, edilul a mai precizat ca, in cel mult o luna, se va deplasa din nou la Ministerul…

- S-au implicat in lupta cu focul doua echipaje ale Detasamentului de Pompieri din Caransebes si Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta din Armenis. „A ars o anexa pe o suprafata de aproximativ 300 de metri patrati. S-a impiedicat propagarea la casa, in suprafata de aproximativ 250 de…

- Salvatorii au fost alertați, miercuri, in jurul orei 19:50, de nepoata acesteia cu privire ca, bunica sa, se afla intr-o situație de urgența, septuagenara fiind auzita de catre vecini solicitand ajutor. „Pompierii militari din cadrul Detasamentului 2 Oradea s-au deplasat de urgenta…

- Abonații afectați sunt consumatorii arondați punctelor termice PT 19, PT Paroșeni, PT Teatru, PT 23 și modulele din zona unitara centru 2 – Calea Romanilor. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction…

- Grozavia pare sa se fi intamplat sambata dupa-masa, in jurul orei 16, la un supermarket de pe Calea Aurel Vlaicu, in zona Lebada. Aradeanul a avut ghinionul de a se „intalni” cu un șoarece care mișuna printre cutiile de iaurt aflate pe raftul supermarketului. Acesta a filmat și fotografiat rozatoarea…

- Polițiștii și-au dorit sa fie aproape de cat mai multe doamne și domnișoare cu ocazia acestei zile și au trecut la treaba. S-au „inarmat” cu multe flori pe care le-au imparțit tuturor femeilor aflate in trafic, fie la volan, fie ca pasagere in autoturisme. GALERIE FOTO Adauga Comentarii…

- Dosarul este instrumentat de cei de la IPJ Timiș, iar polițiștii efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunilor de fals in inscrisuri, instigare la savarșirea infracțiunii de fals și uz de fals sub semnatura privata. Vizate sunt patru persoane cu varste cuprinse intre 27 și 45…

- Joi este ultima zi pentru depunerea candidaturilor la functiile care vor fi supuse votului congresului PSD, de sambata. Fiecare regiune va avea doi vicepresedinti, un barbat si o femeie. Asadar, vor fi 16 vicepresedinti, opt barbati si opt femei.Aradul face parte din zona Vest, alaturi de judetele…

- Rezoluție a organizației județene PSD Arad „Am adoptat in urma consultarilor și dezbaterilor interne, intr-o conferinta extraordinara a filialei județene, o rezoluție unanima de acordare a unui mandat de incredere si sustinere a presedintelui PSD, Liviu Dragnea, la Congresul Extraordinar al formatiunii,…

- A fost vorba de undeva la vreo doua-trei tone de stanci, lucrandu-se la eliberarea cailor ferate. Potrivit operatorului feroviar, circulația trenurilor a fost reluata intre Baile Herculane și Caransebeș, la scurt timp dupa miezul nopții, angajații SNCFR reușind sa elibereze, cu ajutorul unui…

- Competiția este programata la sala Liceului cu Program Sportiv (catedra de handbal prof. Ramona Korosi și Adriana Inoan), situata in cartierul Bujac, cu incepere de la ora 9.00, reunind la start trei echipe de fete și tot atatea de baieți. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica…

- Accidentul in care au fost implicate trei autovehicule, un autoturism cu remorca, un autoturism si un TIR, s-a soldat cu patru victime: soferul TIR-ului si trei ocupanti ai autoturismului. Soferul TIR-ului a fost transportat de SMURD la spitalul din Caransebes. De asemenea, la volanul autoturismului…

- Femeia de 48 de ani este internata de patru zile la Spitalul de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din Timișoara. Aceasta este suspecta de gripa, dar diagnosticul nu este inca unul confirmat. Doctorii de la spitalul de la Padurea Verde au trimis analizele la laborator, pentru a li se confirma…

- Nu au fost probleme la vot, atat liberalii, cat și social-democrații votand proiectul de hotarare, ceea ce inseamna ca pe lista se vor regasi persoanele fizice cu datorii peste 500 de lei și cele juridice cu datorii de peste 2000 de lei. „Inițial, am propus un barem de 1000 de lei…

- Skopje și Atena au fost de acord anul acesta sa intensifice negocierile pentru a incheia disputa care blocheaza aderarea Macedoniei la Uniunea Europeana și NATO. Grecia, care deține drept de veto in ceea ce privește admiterea in ambele organizații, considera ca denumirea fostului stat iugoslav…

- Proiectul „LecTura de Forța” este un turneu de promovare a literaturii in școlile și liceele din Timișoara. Concret, fiecare participant se va prezenta la eveniment cu o carte preferata, iar fragmentul favorit va fi marcat de semnul pus la dispoziție de catre B.J.T. Apoi, va avea loc o dezbatere…

Foto: ISU Semenic

- Ca un preambul al RoboTEC, concursul internațional de robotica și inteligența artificiala organizat an de an in orașul de pe Bega, la Universitatea Politehnica Timișoara a avut loc in acest sfarșit de saptamina o competiție cu aceiași tematica, UproboT. Adresata elevilor și studenților, intrecerea…

- Astfel ca, miercuri, 21 februarie, actiunile politistilor bihoreni au vizat combaterea conducerii autovehiculelor de catre persoane aflate sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor, conducerea cu viteza excesiva si depasirea limitelor legale de viteza. „Ca urmare a abaterilor constatate…

- Informația cu privire la insolvența RADEF a fost publicata de jurnaliștii de la Profit.ro. Potrivit sursei citate, Romaniafilm a fost inființata la inceputul anilor ‘50, iar producția naționala de filme era asigurata din surse proprii obținute din difuzare. In prezent, Ministerul Culturii…

Pentru a obține „biletele" calificarii, șimandanii nu trebuie sa piarda la o diferența mai mare de 6 goluri in returul de la Pitești, programat in 25 februarie.

- „Trei echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Caransebeș s-au deplasat de urgența la adresa indicata și au acționat imediat pentru limitarea propagarii incendiului. Pentru lichidarea completa s-a acționat timp de aproximativ trei ore și a fost necesara decopertarea acoperișului uneia…

- Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat pentru prima data in semifinalele Australian Open, dupa ce a invins-o, miercuri, cu scorul de 6-3, 6-2, in 72 de minute, pe sportiva ceha Karolina Pliskova, locul 6 WTA si cap de serie numarul 6. Romanca a fost condusa cu 3-0 in primul set, dar apoi…

- Și reprezentanții Consiliului Județean Timiș au alocat suma de aproximativ 70.000 de lei pentru organizarea și desfașurarea acestei semifinale in urbea de pe Bega, dupa ce, anterior, primaria a alocat 200.000 de lei in acest sens. Locul ales pentru gazduirea evenimentului este Sala 2 a Teatrului…

- Polițiștii au fost sesizați de parinții fetei in momentul in care aceasta nu s-a mai intors acasa. Oamenii legii au aflat ca, sambata, fata ar fi plecat din Timișoara, din locuința in care statea in gazda, și de atunci nu a mai fost vazuta. „La data de 20 ianuarie a.c., CIOABA MIHAELA ar fi…

Amra angajeaza, patiser, gestionar, persoane cu usoare dizabilitati Informatii la tel: 0729240364 Se ofera: – salariu atractiv – conditii optime de munca Se cere -seriozitate maxima

- „Tramvaiul Siemens cu numarul 50, de pe Linia 2, mergea spre Nufarul. Vatmanul spune ca masina care a iesit de pe straduta laterala a intrat direct in botul tramvaiului”, ne-a comunicat Carmen Tocut, purtator de cuvant al OTL SA. Tramvaiele au fost blocate pe aceasta linie, de la 16:45…

- „Din fericire, victima a suferit doar rani mai puțin grave, nefiind vorba de un accident mortal. Am fost sesizați cu privire la acest eveniment de reprezentanții fabricii din Arad. In acest moment se cerceteaza cazul”, ne-au declarat surse din cadrul ITM Arad. Din cate se pare, victima nu a necesitat…

- Subcelula 2.1, de la deponeul ecologic de la Ghizela, este parte integranta a celulei 2, a carei construcție și amenajare a inceput in urma cu patru luni. Aici va fi depozitat gunoiul Timișului, urmand sa inceapa procedurile pentru inchiderea celulei 1. „Consiliul Județean Timiș și…

- Decizia, spun cei de la ISU Banat, a fost luata in urma unei analize a activitații SMURD din Lugoj și Buziaș. Astfel, salvatorii au decis ca paramedicii de pe ambulanțe sa participe zilnic la activitațile desfașurate in UPU/CPU ale spitalelor din cele doua localitați. Pompierii iși vor aprofunda…

- „La aceasta ora se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Caransebeș“, dupa cum ne informeaza comisarul-șef Dinu Nicorici, șeful Serviciului Cabinet al IPJ Caras-Severin. Din nefericire, Laurențiu Hurtupan,…

- Potrivit reprezentantului USR Timiș Rodica Militaru, odata adoptata, legea prevede sancțiuni drastice pentru fabricile care polueaza olfactiv, acestea putand ajunge chiar și la retragerea autorizației de funcționare. „In 22 decembrie, senatorii și deputații USR au depus in Parlament…

- Smart Indoor Triathlon va avea loc sambata, 27 ianuarie, incepand cu ora 11:00, la Smartfit Studio 3 (Calea Șagului, nr.100 – incinta Shopping City). Concursul de triatlon este compus din probe de inot, ciclism și alergare. Varsta minima de participare este de 13 ani. Concursul va avea ca…

- Este vorba despre sala Liceului Pedagogic “Carmen Sylva” din Timișoara. Concertul va avea loc luni, 15 ianuarie, de la ora 13. Evenimentul este menit sarbatoririi a 45 de ani de existența. „Acum, ca și atunci, vom canta doar pentru elevii liceului, marcand astfel arcul peste timp al existenței…

- „In momentul in care au ajuns echipajele, incendiul se manifesta cu flacara la una din cele doua incaperi, hol și acoperiș. Exista riscul extinderii acestuia la anexele vecine și la cateva clai de fan, aflate in apropiere“, ne informeaza cei de la ISU Semenic. Focul ar fi izbucnit de la fragmentele…

Fotografiile au fost facute de mama ei, Ducesa de Cambridge, pe scarile Palatului Kensington, chiar inainte ca Printesa Charlotte sa plece spre Willcocks Nursery School.

- Duminica, 7 ianuarie, in jurul orei 15.00, copilul a fost dat disparut printr-un apel la 112 care anunța ca baiatul de 9 ani s-a indepartat de tatal sau și a disparut in zona satului Stancilova, aparținator de comuna Șopotu Nou. „Sub coordonarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Evenimentul care a fost anunțat cu doar cateva ore inainte nu a suscitat mare interes printre timișoreni. In jurul orei 21.20, la aproximativ 20 de minute dupa inceperea oficiala a protestului, in Piața Victoriei aflandu-se aproximativ o suta de persoane, majoritatea studenți la universitațile din…

- Serviciul meteorologic national american a avertizat ca o furtuna de iarna severa va aduce ninsori puternice miercuri si joi, din Florida. Un avertisment de furtuna a fost emis pentru orasul New York, unde se asteapta un strat de zapada de 15 centimetri intre miercuri seara si joi. Tallahassee,…

- „Rugam toți conducatorii auto care circula pe drumurile județene ce fac legatura in special cu stațiunile turistice din zona montana (Semenic, Muntele Mic), sa aiba autovehiculele echipate corespunzator (cauciucuri de iarna, lanțuri) și sa adapteze permanent viteza de deplasare la starea…

- – reparatii curente la autovehicule(schimburi de ulei, filtre, vulcanizare si echilibrare roti, etc) – Inspectii Tehnice Periodice ( ITP) la toate tipurile de autovehicule. Inchiriaza -autobuze si microbuze dotate corespunzator pentru curse ocazionale si conventii.…

- Noile bancnote și monede lansate de BNR incepand cu 1 ianuarie vor semana foarte mult cu cele vechi. Acestea iși vor pastra caracteristicile legate de dimensiune, dar și elementele grafice cunoscute și elementele de securitate existente. Cel mai important element nou va fi schimbarea…



- Pașind in povestea operetei, somptuosul bal mascat prinde viața, luminand curtea prințului rus și reprezentand cadrul perfect pentru intersecția picanta a personajelor sub diversele lor deghizari: bogatul cuplu burghez cu probleme in casnicie, servitoarea soției și sora ei pretențioasa, un…

- Oamenii legii au tinut sa le recomande doritorilor de excursii sa se informeze corect vizavi de itinerariul ales, daca este accesibil, marcat, daca prezinta portiuni periculoase, dar mai ales despre prognoza meteo si conditiile climatice locale. „Ne-am dorii ca turistii sa plece pe…

- Sambata, 23 decembrie, n-a avut deloc aerul primei zile de vacanța. De dimineața a fost anunțat un cod galben de ceața si unul portocaliu cu intensificari ale vantului, cu viteze la rafala de 120 de kilometri la ora, iar o persoana s-a ratacit pe Muntele Mic, in zona Telescaun. Pana la urma,…

- Tot mai multi tineri vor sa se faca „politehnisti”. Si asta nu doar la Facultatea de Automatica si Calculatoare, spun cei din conducerea institutiei. Dupa incheierea procesului de admitere, numarul studentilor interesati sa studieze la UPT a crescut cu cu 20%. Interesul pentru cea mai cunoscuta…

- In urma unei intalniri dintre viceprimarul Levente Bognar și omologul sau de la Bekescsaba, s-a stabilit data cand va avea loc editia de anul viitor a supermaratonului Bekescsaba-Arad-Bekescsaba. Traditionalul eveniment sportiv transfrontalier, ce a ajuns la ediția a XXI-a, a fost programat pentru…

- Incendiul s-a manifestat la o baraca de pe strada Constantin Radulescu Motru din Timișoara. La locul intervenției pompierii au trimis doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autospeciala SMURD, un ofițer și 11 subofițeri. Dupa ce au lichidat flacarile pompierii au descoperit…