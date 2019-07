Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ministerului de resort, "Digital Assembly 2019' este cel mai mare eveniment in domeniul digital organizat de Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene impreuna cu Comisia Europeana si se va desfasura in zilele de 13 si 14 iunie, la Centrul Expozitional Romexpo. 'Romania demonstreaza…

- Ministerul Comunicațiilor și Societații Informaționale (MCSI) organizeaza in perioada 27-31 mai 2019, in parteneriat cu Universitatea Politehnica din București (UPB) și sub auspiciile Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, evenimentul Bucharest CyberDrill, la sediul universitații partenere.…

- ​​Gabriela Firea a declarat, marți, ca au fost colegi care i-au cerut sa preia șefia PSD, însa ea nu are în intenție sa candideze pentru acest post. „Sunt colegi care m-au sunat și mi-au spus ca sunt cea mai îndreptațita persoana sa preiau șefia partidului”, a declarat…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), alaturi de Asociatia Crescatorilor de Albine (ACA), organizeaza sambata, 25 mai, conferinta 'Apicultura in context european si mondial', eveniment realizat in contextul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, informeaza, joi,…

- Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a semnat, miercuri, ordinul in urma caruia fostul sef al Inspectoratului Scolar Judetean a fost numit inspector școlar general adjunct Numirea lui Ion Isfan este pana la organizarea concursului pe post, nu mai tarziu insa de sfarșitul acestui an școlar. Cand…

- Veste de ultima ora! Cea de-a patra runda de negocieri pentru șefia Parchetului European a eșuat. Conform unor informații aparute pe surse, Parlamentul European, care o susține la Laura Codruța Kovesi - fosta șefa a DNA, pentru ocuparea funcției de procuror - șef european, și Consiliul Uniunii Europene,…

- România are un plan foarte bine stabilit în privinta trecerii la moneda euro, iar obiectivul ramâne clar anul 2024, a declarat, vineri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, potrivit Agerpres, în preambulul reuniunii Eurogrup si reuniunii informale a ministrilor de…

- Romania are un plan foarte bine stabilit in privinta trecerii la moneda euro, iar obiectivul ramane clar anul 2024, a declarat, vineri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, potrivit Agerpres. "România şi-a stabilit un obiectiv clar (de aderare la euro - n. r.) anul 2024. Chiar…