Blocajele sistemului cardului de sănătate: ce note dau medicii ieşeni modului de funcţionare? Sistemul prin care functioneaza cardul de sanatate este pentru moment functional, in comparatie cu saptamanile trecute in care medicii se plangeau ca nu poate fi folosit. Pe un grup format pe retelele de socializare, medicii au deschis o postare unde dau note in fiecare zi, in functie de modul in care reusesc sa foloseasca sistemul. „Cum a functionat astazi sistemul PIAS? Va rugam sa apreciati cum a functionat astazi sistemul informatic, acor (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dragoș Panțeru este absolvent de Educație Fizica și Sport, se ocupa de echipa de fotbal din comuna Ciofrangeni, Argeș, și a fost suspendat din activitate 6 luni pentru injurii. Tatal sau, Florin Dorin Panțeru, este primarul PSD al localitații Ciofrangeni din 2004 incoace, fiind reales la scrutinul din…

- Educatia este o prioritate a Guvernului PSD - ALDE, alaturi de Sanatate, a declarat marti premierul Viorica Dancila, la Palatul Victoria, la evenimentul de lansare a unei initiative de crestere a calitatii sistemului de invatamant. "Educatia este o prioritate a Guvernului PSD - ALDE, alaturi de Sanatate.…

- Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva" spun ca se apropie sezonul capuselor si ca, din acest motiv, este cazul sa incepem sa ne protejam impotriva muscaturilor acestora. In lunile calduroase, sute de pacienti ajung la spital pentru indepartarea daunatorului, dar si pentru a primi…

- Fratele Andrei Maruța se confrunta cu probleme de sanatate serioase de ceva vreme. Artistul a marturisit ca durerile revin periodic, dar nu vrea sa se opereze. Prezent la „Teo Show” Sandel Mihai, fratele Andrei, a fost nevoit sa dezvaluie ca are mari dureri de spate, dat fiind ca nu se putea așeza pe…

- Andreea Balan a ajuns din nou pe masa de operație, la cateva zile dupa ce a facut cezariana. Artista s-a trezit intr-o balta de sange și a fost nevoita sa mearga, din nou, la spital. Medicii au observat ca s-au format mai multe hematoame sub operație și a fost nevoie de o intervenție chirurgicala de…

- La inceputul acestei saptamani a fost publicata in Monitorul Oficial Legea nr. 45/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Legea nr. 45/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii prevede dublarea…

- In perioada 2016 - 2018, la Institutul de Psihiatrie „Socola" Iasi au fost internate 11 persoane cu tulburari psihice datorate consumului altor substante stimulative (cofeina). „Cofeina este absorbita in intestine, apoi calatoreste spre creier, unde stimuleaza activitatea celulelor cerebrale, astfel…

- Dupa decizia CCR de astazi este clar pentru toata lumea ca Președintele Klaus Iohannis este iresponsabil și dispus sa faca orice pentru a caștiga un nou mandat de președinte, inclusiv sa sacrifice interesele comunitaților locale și, mai ales, funcționarea normala a țarii, a declarat liderul PSD Brașov,…