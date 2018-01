Blocajele birocratice, salariile mici si nesiguranta zilei de maine - printre motivele care tin tinerii valorosi departe de Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape jumatate dintre tinerii britanici se tem ca vor exista mai putine locuri de munca in urmatorii cativa ani, ceea ce le afecteaza nivelul de incredere si fericire, arata un nou studiu, citat de Press Association. Cercetarea, realizata de The Prince's Trust, organizatie caritabila…

- O sportiva de 22 de ani a reușit o performanța istorica pentru România la Campionatele Mondiale de Haltere din SUA. Loredana Toma a câștigat trei medalii de aur la categoria 63 de kilograme. Sportiva a adus astfel României titlul mondial la stilul total, dupa 14 ani.…

- Diana Velicu este medic stomatolog si, de curand, primul roman admis in programul de rezidentiat in ortodontie si ortopedie dento faciala al UCLA, unul dintre cele mai bune programe de acest gen din lume. Va studia 3 ani, va avea acces la profesori de top, cazuri extrem de rare si va capata o experienta…

- În 2018, în România ar fi trebuit sa curga lapte și miere potrivit programului de guvernare PSD-ALDE. Salariile și pensiile sa creasca, iar taxele și contribuțiile sa scada.

- Nemțoaica Angelique Kerber, locul 16 WTA și una dintre cele mai in forma jucatoare ale momentului, iși continua parcursul la Australian Open, turneu caștigat in 2016. Angelique Kerber a trecut in trei seturi de Su-Wei Hsieh, locul 88 WTA, scor 4-6, 7-5, 6-2, dupa un meci care a durat doua ore și 11…

- Liderul PL, Mihai Ghimpu, considera ca ideea Unirii va fi preluata de tot mai multi politicieni, care vor intelege ca alta cale de dezvoltare a Republicii Moldova nu exista. In opinia sa, Unirea cu Romania inseamna o majorare imediata a pensiilor si a salariilor de cinci ori.

- Vrei sa știi mai multe despre impozite și taxe in general sau te intereseaza un anumit aspect legat de impozite și taxe? Pe platforma TAXEDU sunt disponibile jocuri, activitați de e-learning și multe alte resurse pe aceasta tema, structurate pe grupe de varsta (9-12 ani, 13-17 ani, tineri) și profiluri…

- Pe 10 ianuarie, de la ora 20.00, la Antena 1, primii doi concurenți din randul oamenilor obișnuiți iși vor testa intuiția la “Guess My Age – Ghicește varsta”, in primul sezon al show-ului prezentat de Dan Negru.

- O informație bomba despre Dana Grecu iese la iveala. la numai o luna de de la divorț, aceasta s-a maritat cu un medic. In urma cu cateva zile, prezentatoarea de televiziune Dana Grecu a anunțat la TV ca a divorțat de cel care i-a fost partener de viața, Bogdan Grecu . Bogdan Grecu are o relație cu o…

- Incepand din acest an, toti angajatii din invatamantul preuniversitar vor primi salariile prin inspectoratele scolare si nu prin consiliile locale, ca pana acum. Practic, sumele necesare pentru plata salariilor personalului didactic, nedidactic si auxiliar se vor asigura de la bugetul de stat, prin…

- Marius Copil a inceput anul 2018 cu o infrangere, la turneul ATP 250 de la Pune, din India. Aradeanul aflat pe locul 93 ATP a fost invins de sarbul Laslo Djere (88 ATP), dupa doua ore si jumatate de lupta, cu scorul de 5-7, 6-4, 7-5. Intr-un meci in care s-au servit 16 duble greseli - cate…

- Cele mai mari salarii din țara sunt in București, urmat de județele Cluj și Timiș. La polul opus, cu ceva mai mult de jumatate din cat se platește in capitala, este Teleormanul liderului PSD Liviu Dragnea, unde se gasește, de altfel, și cea mai saraca localitate din Romania.

- Mesaj de Anul Nou al premierului Tudose Premierul Mihai Tudose. Foto: gov.ro. Premierul Mihai Tudose îsi doreste ca în 2018 românii sa aiba puterea de a transforma fiecare reusita individuala într-una de grup, asa cum au facut înaintasii. Seful guvernului scrie…

- Șocul acestui sfarșit de an este fuga lui Radu Mazare din Romania, cel care a cerut azil politic in Madagascar. Mazare susține ca in Romania a fost persecutat de ”statul paralel” și a spus ca se va intoarce in țara doar in momentul in care justiția din Romania va funcționa normal. Citește…

- Traian Basescu a transmis, miercuri, un mesaj pe pagina de Facebook, catre romani, in care arata ca ”degeaba le cresc salariile, pensiile si ajutoarele sociale, daca nu au autostrazi, cai ferate, porturi si aeroporturi moderne” și precizeaza ca prea putini politicieni isi asuma actiunea corecta si ii…

- Dupa ce, in ultimii ani, tot mai multe familii din Romania au spus “Da” donarii de organe, in ultimul an situatia s-a schimat dramatic. In Clinicile de Terapie Intensiva din Romania s-a inregistrat o scadere a numarului de donatori.

- Arctic, liderul pietei de electrocasnice din Romania si unul din cei mai importanți angajatori din județul Dambovița, anunța ca, incepand cu 1 ianuarie 2018, va suporta cheltuielile generate de transferul contributiilor sociale catre angajati, astfel incat salariile nete ale angajatilor sai sa nu fie…

- Biletul zilei pariuri1x2.ro Astazi pariem doar pe fotbal. Avem inca o data un pont pe cornere, in cel mai important joc al zilei, Arsenal – Liverpool. Va fi o partida in primul rand deschisa, miza fiind o clasare in top 4. Liverpool este in mare forma, dar Arsenal cauta revanșa, dupa dezastrul…

- Cu doar zece zile inainte de momentul intrarii in vigoare a OUG privind transferul contributiilor de la angajator la angajat, Asociatia Dezvoltatorilor de Jocuri Video din Romania – RGDA face un apel public catre autoritatile romane pentru a compensa, de o maniera fezabila si eficienta, impactul negativ…

- E iures in vestiarul fostei campioane a Romaniei, Astra Giurgiu! Jucatorii nu si-au primit salariile de aproape trei luni, iar antrenorul Edward Iordanescu nu stie cum sa le mai capteze atentia la antrenamente si chiar la jocuri. Astra a inceput greoi campionatul, date fiind plecarile masive din lot,…

- Dan Mitrea este unul dintre eroii cu care se mandrește Romania. Este medic specialist neurolog și a ales sa iși continue activitatea in țara. Iata care sunt motivele pentru care a luat aceasta decizie.

- Ieri, Romania a consemnat o zi istorica, ziua in care Regele Mihai I a fost condus pe ultimul drum nu doar de intreaga sa familie, de rudele sale de sange albastru si de reprezentanti de seama ai societatii, ci si de poporul pe care l-a iubit nespus. Foto: Casa Regala/Daniel Angelescu, Cristian Coposesc

- Tinerii scriitori romani si maghiari, premiati de clubul de lectura 'Nepotu' lui Thoreau' 'Nepotu' lui Thoreau', singurul club de lectura care ofera, la nivel national, premii pentru literatura pe baza unui concept multietnic si multicultural, si-a desemnat miercuri seara castigatorii din acest an.…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o avertizare nowcasting Cod galben de viscol, valabila in zone montane din mai multe județe. UPDATE ora 15:00 ANM a actualizat codul galben pentru zonele vizate pana la ora 20:00 Astfel, de la ora 8:30 pana la ora 14:00 in zona de munte a județelor…

- Theresa May susține ca acordul incheiat intre Londra și Bruxelles a trezit „un nou sentiment de optimism” pentru faza a doua a negocierilor, respectiv incheierea unui acord comercial intre Londra și Bruxelles, relateaza AFP. Premierul britanic urmeaza sa susțina un discurs in fața Camerei Comunelor,…

- "Toti profesorii din Romania isi vor primi salariile sau si-au primit salariile si toti profesorii din Romania isi vor primi peste 90 la suta dintre sentinte, sentinte care nu erau prinse in buget la inceputul anului. Am facut facut rectificare de buget. Inclusiv saptamana viitoare, printr-o Hotarare…

- Ofiteri de credite, ingineri petrolisti sau specialisti auto urmeaza acum cursuri intensive in domeniu. Iar scolile de profil sunt tot mai cautate. Anual, in intreaga tara, sunt cateva sute de absolventi care-si gasesc de lucru in industria IT. Profilul cursanţilor începe de la 20 de ani…

- Andreea Esca (45 de ani) semneaza un text emotionant de 1 Decembrie in care marturiseste ca a ajuns la concluzia ca va avea sfarsitul acrtritei Stela Popescu, facand referire la faptul ca munceste pana la epuizare, si subliniaza problemele Romaniei, mai ales in ceea ce priveste sanatatea si educatia.…

- Este grav și dovedit științific: suntem tot mai bolnavi de nervi. In fiecare an, aproape un milion de romani sunt diagnosticați cu depresie. Studiile arata ca, in mai puțin de cinci ani, aceasta afecțiune va deveni a doua cauza a dizabilitații la nivel mondial și, pana in 2030, principala cauza a mortalitații.…

- Experienta anilor anteriori i-a facut pe unii bucuresteni foarte prevazori, acestia asigurandu-se ca vor avea o priveliste completa asupra soldatilor care defileaza si a tehnicii militare. Citeste si Ziua Nationala: Ce simboluri a ascuns Google in desenul care defineste Romania Exemplul…

- Tinerii liberali au venit cu un apel catre toti cei care simt romaneste sa participe sambata, 2 decembrie, la Marsul Unirii, organizat cu ocazia aniversarii a 99-a de la Marea Unire. Totodata, aripa tanara a PL a lansat un concurs literar: „De ce iubesti Romania”. Castigatorii vor fi desemnati pe 24…

- Mandri ca sunt romani, mandri de Romania este ceea ce au demonstrat elevi ai Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare din Alexandria, in cadrul unei activitați derulate de Consiliul Școlar al Elevilor unitații de invațamant menționate, pentru a marca Ziua Naționala a Romaniei, sarbatorita in fiecare an la…

- Vedetele cele mai bogate din Romania. Nu castiga cat celebritatile din SUA, insa are si Romania vedete care traiesc o viata de lux datorita castigurilor din muzica, actorie sau televiziune. In continuare, CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta vedetele cele mai bogate din tara noastra. A

- "Scoatem posturi de medici la conscurs. Din 10 se ocupa unul sau doua. Daca scoatem 10 posturi de infirmiere, avem 100 la concurs. Este foarte clar ca aici va trebui sa gasim soluții. Avem in vedere ca prin legea salarizarii salariile medicilor vor ajunge din martie anul viitor la 3.000 de euro,…

- Fundatia Principesa Margareta a Romaniei organizeaza o noua selectie in cadrul programului de burse Tinere Talente, editia 2018. Astazi, luni, 27 noiembrie 2017, peste 300 de elevi si studenti din Galati, care frecventeaza institutiile de invatamant cu profil de arte plastice si muzica, sunt invitati…

- Jucatoarea Simona Halep, locul 1 WTA, a declarat, miercuri, ca 2017 a fost cel mai bun an al sau. „A fost cel mai bun an de departe, dar si cel mai greu, cu momente emotionale dificile. Au fost însa si momente frumoase, atunci când am reusit sa ajung pe locul 1. A fost un…

- Orice schimbare, pare, insa ca de multe ori mai mult incurca decat descurca. Ce au reușit guvernanții sa faca prin modificarile Codului Fiscal? Au creat o stare permanenta de agitație printre patronii de societați, care nu iși doresc decat predictibilitate și stabilitate – ceea ce cu greu putem spune…

- Biletul zilei Golurile nu lipsesc nici de pe biletul prin care deschidem penultima saptamana din noiembrie. Pariem inca o data pe un 2+, in confruntarea Aalborg – Midtjylland, ultima a etapei cu numarul 16 din Danemarca, dar și pe ”ambele marcheaza” in Aston Villa u23 – Blackburn u23, meci…

- Baia Mare este noua Capitala a Tineretului din Romania. Ceremonia de decernare a titlului a avut loc asara, la Gala Tineretului din Romania, in cadrul Summitului Tinerilor. Evenimentul a fost gazduit de Bacau, actuala Capitala a Tineretului din Romania. #UTurn, conceptul prezentat de Baia Mare, iși…

- Angajații din IT erau pana acum scutiți de impozitul pe salariu. Acest lucru a facut din Romania un del de rai al firmelor IT. Va ramane la fel și in continuare a decis guvernul! Totuși salariile IT-iștilor vor scadea ca urmare a trecerii in sarcina angajaților a plații asigurarilor sociale.Rusia…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, ca ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, ar trebui sa demisioneze din functie, dupa ce vor scadea salariile nete, ca urmare a transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat. „Drept urmare, daca vor scadea - si vor scadea…

- Comisia pentru administrație din Senat a acordat, marți, cu majoritate de voturi, raport de respingere inițiativei legislative prin care se propune ca ziua de 15 martie sa fie consacrata ca sarbatoare a comunitații maghiare din Romania iar angajații maghiari sa primeasca o zi libera pentru a participa…

- La Adunarea Generala a Asociației Municipiilor din Romania, s-a discutat despre posibilitatea ca bugetele primariilor sa scada din 2018, odata cu trecerea contribuțiilor la angajat. Mircea Hava, primarul municipiului Alba Iulia, și-a exprimat pe pagina de socializare, punctul de vedere despre reformelor…

- Caștigul mediu brut orar al femeilor era in 2015, la nivelul Uniunii Europene, cu 16,3% mai scazut decat al barbaților, iar cele mai reduse decalaje de salarizare se inregistrau in Luxemburg, Italia și Romania, arata datele prezentate vineri de Oficiul de Statistica al UE (Eurostat). În…

- Camera Deputaților va reface legislația de stimulare a producției de energie verde, pentru a da un restart investițiilor în sector. Asta în contextul în care consumatorii români sunt deja foarte împovarați de schema de sprijin a acestui sector, cea mai generoasa…

- Autoritațile insista ca toate salariile in Romania vor crește și dau asigurari in același timp ca Noua Lege a pensiilor, care ar urma sa corecteze inechitațile din sistem, este aproape de finalizare.A fost identificat primul suspect in cazul dublului asasinat din Dambovița „Noi trebuia…