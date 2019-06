Blocaj vot diaspora. Fifor: Cheia e la Klaus Iohannis! ”PSD nu cade in capcana presedintelui Klaus Iohannis si va susține Pactul politic propus de acesta, doar daca va fi construit in avantajul cetațenilor Romaniei! Condițiile PSD, transmise deja Președintelui Romaniei, in vederea semnarii unui Acord Politic Național, intaresc și ofera substanța unui demers care TREBUIE sa fie in avantajul cetațenilor. Referendumul votat in 26 Mai de populație nu poate și nu trebuie sa fie negociat intre politicieni. De ce pune președintele Iohannis rezultatele referendumului intr-un document care sa fie negociat de partide? Vointa romanilor nu este… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

