Blocaj pe autostrada A 1. Rute alternative conform INFOTRAFIC O coloana de trei kilometri s-a format duminica dupa-amiaza pe autostrada A 1, din cauza lucrarilor care se desfasoara pe timp de zi, iar traficul se desfasoara pe o singura banda, fiind astfel ingreunat, transmite Centrul Infotrafic. Potrivit sursei citate, pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, in zona lucrarilor de la kilometrul 36, pe podul peste raul Arges (Cascioarele, judetul Giurgiu), unde traficul este deviat de pe calea 2 (sensul de mers catre Bucuresti) pe calea 1 (sensul catre Pitesti), se circula la aceasta ora in conditii de aglomeratie, in coloana, pe aproximativ trei kilometri. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, in zona lucrarilor de la kilometrul 36, pe podul peste raul Arges ( Cascioarele, judetul Giurgiu), unde traficul este deviat de pe calea 2 (sensul de mers catre Bucuresti) pe calea…

- CentrulINFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, in zona lucrarilor de la kilometrul 36, pe podul peste raul Arges ( Cascioarele, judetul Giurgiu), unde traficul este deviat de pe calea 2 (sensul de mers catre Bucuresti) pe calea 1 (sensul…

- Pe Autostrada 1 București-Pitești, in zona lucrarilor de la kilometrul 36, in zona localitații Cascioarele (Giurgiu), pe podul peste raul Argeș, traficul este deviat de pe calea de mers catre Bucruești pe calea de mers catre Pitești și se circula in coloana, pe 3 kilometri, anunța IGPR potrivit mediafax.…

- Pe Autostrada 1 București-Pitești, in zona lucrarilor de la kilometrul 36, in zona localitații Cascioarele (Giurgiu), pe podul peste raul Argeș, traficul este deviat de pe calea de mers catre Bucruești pe calea de mers catre Pitești și se circula in coloana, pe 3 kilometri, anunța IGPR, potrivit…

- Atenție, șoferi! Lucrari de reparații pe autostrada A1 Pitești – București. Circulație restricționata. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, miercuri, 10 aprilie, pe Autostrada A1 Bucuresti – Pitesti vor avea loc lucrari de reparatii la partea carosabila, circulatia…

- Circulatia rutiera este restrictionata, miercuri, pe Autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, in zona localitatii Bolintin Deal, judetul Giurgiu, respectiv in zona localitatii Cateasca, judetul Arges, pentru lucrari, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic anunța ca pe Autostrada A1 Bucuresti – Pitesti…

- Centrul Infotrafic anunta ca, miercuri, pe diferite sectoare ale autostrazii A 1 se executa lucrari, fiind instituite restrictii de circulatie. Astfel, pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, pe sensul catre Capitala, pe tronsonul kilometric 45 – 37 (Bolintin-Vale, judetul Giurgiu), se fac reparatii pana…