- Treficul feroviar se desfașoara cu dificultate la sosirea si plecarea din Gara de Nord, dupa ce un cablu de alimentare cu energie electrica s-a rupt in zona Podului Grand. Trenurile sosesc si pleaca doar de la 4 linii in Gara de Nord, cea mai mare intarziere la acest moment fiind de 100 de minute…

- Alimentarea cu energie electrica din mai multe zone din raza de activitate a societatii E-Distributie Dobrogea a fost afectata de conditiile meteo deosebite, mai multe echipe de interventie ale companiei si contractorilor societatii fiind in teren pentru restabilirea in cel mai scurt timp a alimentarii…

- La aceasta ora, trenurile circula in condiții speciale la intrarea in Capitala, intre stațiile Periș - Buftea - Chitila - București Nord, pe ambele sensuri, din cauza poleiului depus pe linia de contact, potrivit unei informari a CFR Infrastructura, scrie Mediafax.„In timpul circulației apar…

- Potrivit lui Ciprian Ciucu, consilier general din partea PNL, RADET pierde 170.000 de euro pe zi din cauza avariilor. 2.000 de metri cubi de apa calda se scurg in pamant, in fiecare ora, din magistralele regiei. Acesta afirma ca pierderile sunt suportate, in mod egal, de consumatori - care dardaie in…

- Zborurile spre Dortmund, Tel Aviv si Munchen au decolat cu intarziere de pana la 100 de minute, marti dimineata, de pe Aeroportul International Sibiu, din cauza procesului de degivrare. Cursele spre si dinspre Munchen, programate in cursul noptii, au fost anulate.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat duminica seara, la Romania TV, ca 44.000 de persoane se confrunta in continuare cu lipsa alimentarii cu energie electrica din cauza condițiilor meteo.„Ne-am confruntat cu un prim episod de iarna serios. Am inregistrat efecte negative in 9 judete.…

- Traficul feroviar este deschis la aceasta ora pe toate magistralele de cale ferata, insa trenurile pot inregistra intarzieri de 20 - 30 de minute pe zonele in care, din cauza temperaturilor scazute de la nivelul solului, s-au produs fisuri in sina, a anuntat, vineri, Compania Nationala de Cai Ferate…

- Din cauza ninsorilor, mai multe trenuri CFR Calatori inregistreaza, miercuri dimineața, intarzieri. Trenul IR 1696 Timișoara - Craiova - București Nord a inregistrat o intarziere de 75 de minute, conform Mediafax.Miercuri dimineața, in Gara de Nord mai multe trenuri au inregistrat intarzieri…