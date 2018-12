Stiri pe aceeasi tema

- James Comey, un fost director al FBI, demis in 2017 de catre Donald Trump, a criticat ”minciunile” presedintelui american si i-a indemnat pe alesii republicani sa-i opuna rezistenta, relateaza AFP, relateaza News.ro.”Reputatia FBI a fost afectata, pentru ca presedintele Statelor Unite, impreunta…

- Kremlinul a respins marți doua noi rapoarte ale Statelor Unite, potrivit carora Rusia a utilizat toate rețelele de socializare importante pentru a influența alegerile din Statele Unite din 2016 in favoarea lui Donald Trump, relateza site-ul agenției Reuters. Kremlinul susține ca cele doua…

- Democratii vor ancheta legaturile financiare personale ale presedintelui american Donald Trump cu Arabia Saudita si Rusia, a declarat duminica Adam Schiff, viitor presedinte al comisiei pentru serviciile de informatii a Camerei Reprezentantilor (camera inferioara a Congresului american - n.r.), informeaza…

- Democratii vor ancheta legaturile financiare personale ale presedintelui american Donald Trump cu Arabia Saudita si Rusia, a declarat duminica Adam Schiff, viitor presedinte al comisiei pentru serviciile de informatii a Camerei Reprezentantilor (camera inferioara a Congresului american - n.r.), informeaza…

- Sute de migranti din America Centrala si-au reluat sambata marsul prin Mexic, catre frontiera Statelor Unite, relateaza Reuters preluat de agerpres.Vezi și: Firea spune care este planul lui Dragnea: Vrea sa dea OUG sa desființeze Bucureștiul. Cele 6 sectoare vor deveni orașe In…

- Ambasadorul SUA la ONU, Nikki Haley, ce are rang de ministru in cadrul guvernului american, si-a prezentat demisia, iar presedintele Donald Trump, care a acceptat-o, scrie BBC News. Prezent alaturi de Haley in Biroul Oval, Donald Trump a declarat ca reporterilor ca ambasadorul va parasi postul la sfarșitul…

- Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la Natiunile Unite, a demisionat marti, iar presedintele Donald Trump a acceptat demisia, afirma surse politice de la Washington citate de agentiile Associated Press si Bloomberg.știre in curs de actualizare

- Presedintele american Donald Trump isi va incepe cea de-a doua prezenta in cadrul Adunarii Generale a ONU de la New York prin participarea, luni, la o reuniune la nivel inalt pe problema drogurilor la nivel global, transmite dpa. Reuniunea se va concentra pe lupta internationala impotriva abuzului de…