Blocaj guvernamental: Cel mai lung ''shutdown'' din istoria SUA

Stiri pe aceeasi tema

- Blocajul administrației federale americane, creat de disputa dintre presedintele Donald Trump si democrații din Congres, a devenit cel mai lung din istoria Statelor Unite, întrând sâmbata în cea de-a 22 zi.

- Camera Reprezentantilor din Congresul SUA a votat joi legi pentru incetarea blocajului partial al administratiei americane, fara a asigura in acelasi timp finantarea zidului de la frontiera cu Mexicul, ceruta de presedintele Donald Trump, informeaza Reuters. Citește și: ALERTA - Iohannis a…

- Camera Reprezentantilor din Congresul SUA a votat joi legi pentru incetarea blocajului partial al administratiei americane, fara a asigura in acelasi timp finantarea zidului de la frontiera cu Mexicul, ceruta de presedintele Donald Trump, informeaza Reuters. In prima sedinta cu majoritate…

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri ca spera ca va putea lucra cu noul Congres pentru a obține finanțare pentru construirea zidului de la granița cu Mexic, care are ca scop oprirea influxului de migranți, relateaza Reuters preluata de mediafax. In cadrul unei conferințe…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca spera ca va putea coopera cu Congresul pentru a obtine finantare pentru zidul de la frontiera, precum si pentru a renunta la un program care ii vizeaza pe mii de tineri imigranti care nu detin cetatenie americana, relateaza Reuters. Intr-o intalnire…

- Dupa ora 6 dimineata, electoratul poate sa inceapa sa voteze. Votul de marti este foarte important pentru presedintele de la Casa Alba, acest vot aratand daca electoratul este multumit de activitatea presedintelui la jumatate de mandat si este crucial pentru presedinte. Daca Trump va iesi…

- "In cadrul eforturilor noastre pentru a impiedica ingerintele pe Facebook in timpul alegerilor, suntem in contact permanent cu autoritatile insarcinate cu aplicarea legii, cu expertii externi si cu alte companii din intreaga lume", a informat Facebook intr-un comunicat."Duminica dimineata,…

- Postul de ambasadoare a Statelor Unite la ONU i-a fost oferit purtatoarei de cuvant a Departamentului de Stat american, Heather Nauert, afirma televiziunea ABC, preluata de Reuters, citand o sursa neprecizata de la Casa Alba. Potrivit ABC News, nu este clar daca Nauert a acceptat nominalizarea de catre…