- Senatorul PNL Florin Citu sustine ca romanii vor avea parte de masuri si buget de austeritate, in acest an, Romania fiind oficial in criza. "Stim cu totii ca mint si manipuleaza. In fiecare zi se duc in emisiuni platite unde prezinta date false incercand sa acopere criza prin care trece economia",…

- Spre comparatie, executia bugetului general consolidat la finele lunii noiembrie ale anului trecut s-a incheiat cu un deficit de 10,2 miliarde lei, respectiv 1,21% din PIB. Astfel, deficitul bugetar era, la 11 luni, de 2,25 de ori mai mare ca pondere in PIB si de 2,6 ori mai ridicat, ca valoare nominala,…

- „Intrebarea este pentru cine dai amnistie și grațiere. Suntem amenințati cu ea de doi ani și acum, in decembrie-ianuarie, este iminenta", a spus Cosette Chichirau la DCNews. „Tu ai voie sa faci tot ce iți permite Constituția. Dar intrebarea este daca politica ta de stat este sa creezi infractori…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, duminica seara, ca Guvernul se afla intr-un blocaj functional din cauza faptului ca sunt doua portofolii - Transporturi si Dezvoltare Regionala - care nu mai au titulari, dupa ce acestia au demisionat iar presedintele Iohannis a refuzat "total…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, duminica seara, ca Guvernul se afla intr un blocaj functional din cauza faptului ca sunt doua portofolii Transporturi si Dezvoltare Regionala care nu mai au titulari, dupa ce acestia au demisionat iar presedintele Iohannis a refuzat total nejustificat…

- "Saptamana viitoare se va afla pe masa Guvernului proiectul de buget pentru 2019, propunere care va cuprinde tot ce inseamna sume necesare pentru a asigura, pe de-o parte, salariile, asa cum prevede Legea salarizarii pentru 2019, cat si banii pentru ceea ce prevede proiectul de lege pentru pensii,…

- "Probabil bugetul va fi inaintat Parlamentului undeva in luna decembrie. La Senat a intrat Legea pensiilor, vor scoate raport peste 10 zile, inseamna ca in 2 saptamani ajunge la Camera. Acolo tot va mai sta 2-3 saptamani. Vor intra in criza de timp", a spus Bogdan Hossu. Nu se știe ce modificari…

- "Ne-am gandit ca succesul Programului Rabla Plus, deci vanzarea si inmatricularea de autovehicule electrice depind foarte mult si de infrastructura. Atunci, de un an am inceput sa lucram la legislatie pentru a putea crea infrastructura de incarcare a autovehiculelor electrice. Am splituit acest obiectiv…