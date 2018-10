Stiri pe aceeasi tema

- In acest an scolar, Ministerul Educatiei a modificat continutul carnetului de elev, astfel incat pe prima fila a acestuia sa poata fi inscris codul numeric personal al elevului, au declarat, recent, reprezentanții Ministerului Invațamantului. Inscrierea CNP-ului in carnetul de elev este obligatorie…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat, pe Facebook, ca va merge la referendumul din 6-7 octombrie și va vota DA."“Familia este legatura noastra cu trecutul si puntea catre viitor”.Pentru mine, casatoria inseamna comuniunea bazata pe iubire si respect dintre o femeie…

- Ședința Comitetului Executiv Național al PSD a fost foarte tensionata. Cel mai dur atac la Liviu Dragnea a venit din partea fostului sau prieten și amic, vicepremierul Paul Stanescu, vicepreședinte PSD și semnatar al scrisorii alaturi de Gabriela Firea și Adrian Țuțuianu.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca Liviu Dragnea nu se mai consulta cu oamenii din partid, ci mai mult cu oameni din afara partidului. Mai mult, in partid se aude ca Liviu Dragnea s-ar consulta inclusiv cu Irina Tanase, iubita liderului PSD.”Domnul Dragnea se consulta…

- Festivalul Tineretului a ajuns la cea de-a patra ediție. În acest an evenimentul s-a desfașurat în contextul tematicii Zilei Internaționale a Tineretului „Spații sigure pentru tineri”. Totodata, Festivalul Tineretului 2018 a avut ca scop principal susținerea candidaturii…

- Anunț bomba de la Ministerul Apararii. Tinerii ar putea fi obligați din nou sa faca armata. Mihai Fifor a invocat modelul altor state din zona, cat si faptul ca serviciul militar obligatoriu a fost suspendat, nu anulat. ”Este o discutie care apare tot mai des, sunt cateva state care au stagiul militar…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat intr-un interviu acordat DCNews ca daca 20% dintre functionarii din administratia centrala ar pleca, "n-ar simti nimeni", sugerand ca foarte multi dintre functionari nu au niciun rol in administratie. El a mai zis ca salariul minim pe economie ar…

- Mihaela Brooks, romanca din Canada, specializata in analiza de tip "profiling" in investigatiile criminale, a anuntat ca urmeaza sa faca noi dezvaluiri in cazul mortii Madalinei Manole, scrie stirilekanald.ro. Ea spune ca detine declaratii din dosar date de Petru Mircea, fostul sot al regretatei…