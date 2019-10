Stiri pe aceeasi tema

- "Inca o zi de incalcare a Constitutiei de catre presedinte. Domnule Klaus Iohannis, o tara intreaga asteapta sa va faceti treaba. Si nici macar nu v-am cerut sa va sacrificati weekend-ul. Cand puneti in aplicare decizia Curtii Constitutionale?”, a scris Dancila pe Facebook.Viorica Dancila…

- „Inca o zi de incalcare a Constituției de catre președinte. Domnule Klaus Iohannis, o țara intreaga așteapta sa va faceți treaba. Și nici macar nu v-am cerut sa va sacrificați weekend-ul. Cand puneți in aplicare decizia Curții Constituționale?”, a scris, joi dupa-amiaza, Viorica Dancila…

- "Culmea ipocriziei este sa ne vorbeasca președintele Iohannis despre incalcarea Constituției. Același Klaus Iohannis care calca in picioare legea fundamentala a țarii refuzand sa numeasca miniștrii interimari și ignorand cu buna știința chiar și decizia Curții Constituționale. Cat despre propunerea…

- „Domnul președinte se folosește de tribuna oficiala a Administrației Prezidențiale pentru a-și lansa mesajele de campanie. Miercurea trecuta a refuzat nejustificat numirea de miniștri in Guvern. O saptamana mai tarziu, domnul Iohannis blocheaza din nou numirea miniștrilor interimari in Guvernul Romaniei,…

