Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu violent a izbucnit, miercuri seara, la un imobil din zona baracilor din Cernavoda, judetul Constanta, flacarile manifestandu-se pe 600 de metri patrati si existand pericol de propagare, anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). O femeie a fost expusa la fum, fiind…

- Un incendiu a izbucnit in dimineța zilei de miercuri, 7 noiembrie, la subsolul unui liceu din Hunedoara, cu degajare mare de fum. In acel moment, in Colegiul Iancu de Hunedoara se aflau 807 de elevi, 32 de profesori și alte 13 persoane, care au fost evacuați imediat din incinta cladirii. Doi dascali,…

- Pompierii continua, marti dupa-amiaza, interventia pentru stingerea incendiului izbucnit. in urma cu mai bine de cinci ore, la un depozit de dezmembrari auto din Craiova. Ei au suplimentat la un moment dat fortele de interventie. Suprafata afectata depaseste 1.500 de metri patrati, dar nu exista…

- Șocant! Femeie cazuta de la etajul 4 al unui bloc din Pitești. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Argeș, la fața locului intervine echipajul SMURD TIM. Totul s-a intamplat in cartierul piteștean Popa Șapca.Vom reveni!

- Hotelul care a fost cuprins de un incendiu, in noaptea de joi spre vineri, la Timisoara a fost amendat in trecut de pompieri, dupa ce au constatat mai multe nereguli. Deocamdata, nu a fost stabilita cauza incendiului. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Un numar de 20 de persoane sunt blocate la etajele superioare ale unui bloc cu zece etaje din Cluj-Napoca, unde, joi, a izbucnit un incendiu. Alți 11 oameni au fost evacuați de pompieri și șase au ieșit singuri, scrie Mediafax.Reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgența…

- Si in acest an, echipa reprezentativa a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al Judetului Dambovita a reusit sa faca o figura frumoasa la faza nationala a Competitiei Nationale de Descarcerare si Acordare a Primului Ajutor Calificat, desfasurata in perioada 19 – 21 septembrie, in orasul…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un depozit de cherestea din comuna Stefesti judetul Prahova. Potrivit ISU Prahova, incendiul se manifesta pe o suprafata…