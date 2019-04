Stiri pe aceeasi tema

- O cladire de trei etaje in incinta careia se afla o scoala s-a prabusit miercuri in Ita Faji, Lagos, Nigeria.In momentul incidentului, s-ar fi aflat in incinta mai mult de 100 de elevi, noteaza BBC. Echipele de salvare au scos mai mulți copii raniți din moloz.

- Tragedie avatica de proporții! Doua persoane și-au pierdut viaț, dupa ce avionul in care se aflau s-a prabușit, in cadrul unui show aviatic. Totul s-a intamplat sub privirile stupefiate ale celor prezenți la eveniment.

- Imagini terifiante dupa ce un bloc de apartamente s-a prabușit in Istanbul. Cel puțin 10 persoane au murit, iar alte 13 au fost ranite, potrivit celui mai recent bilanț, facut public de autoritațile turce. Locul in care a avut loc incidentul șocant arata ca dupa un bombardament. Sute de echipe de salvare…

- Zece persoane si-au pierdut viata si alte 13 au fost ranite dupa ce un bloc de locuinte cu opt etaje s-a prabusit la Istanbul, potrivit unui nou bilant difuzat de Biroul guvernatorului, scrie agerpres.ro.

- Cel putin o persoana a murit si alte patru sunt date disparute sub daramaturi dupa ce un bloc de locuinte cu opt etaje s-a prabusit la Istanbul, a anuntat canalul turc de televiziune NTV, citat de Reuters...

- Nu este clar inca de ce s-a prabusit cladirea din districtul Kartal. Mai multi politisti, pompieri si ambulante au ajuns la fata locului. Echipajele de urgenta incearca sa ajunga la cei aflati sub daramaturi, a relatat NTV.

- O multime de ambulante si de salvatori au intervenit de urgenta, miercuri, intr-un cartier din Istanbul, mai exact in zona in care un imobil cu opt etaje s-a facut una cu pamantul. Din primele imagini surprinse la fata locului se poate vedea faptul ca salvatorii au scos pe targa o persoana, pe care…

- Incident grav la Liceul ”Ștefan cel Mare” din Balți, unde intr-o sala de clasa s-a prabușit tavanul. Spre norocul tuturor, incidentul s-a produs in weekend, cand in institutia de invatamant nu se afla nimeni, asa ca nu au fost victime.