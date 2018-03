Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Radu Imob Construct SRL a solicitat si a obtinut, pe data de 19 martie, de la Primaria Constanta, Certificatul de urbanism nr. 1198, care presupune ridicarea unui bloc de sase etaje, pe bulevardul Aurel Vlaicu. Mai exact, documentul certifica urmatoarele: "Construire imobil S P 6e etaj tehnic,…

- In perioada 12-18 martie 2018, politistii din cadrul Posturilor de Politie Comunale Negreni, Belis, Marisel si Sancraiu, impreuna cu lucratori din cadrul Ocolului Silvic Huedin, au actionat pe linia prevenirii si combaterii activitatilor ilicite in domeniul silvic. Este cunoscut faptul ca polițiștii…

- Initiativa legislativa prin care angajatii din Romania mai castiga o zi libera, respectiv Vinerea Mare, care a trecut de Parlament si a fost promulgata de presedintele Klaus Iohannis, va avea drept efect cresterea cu aproximativ 30% a numarului de turisti care vor merge in vacanta de Paste in destinatii…

- Dupa ani de cautari, a fost identificat proprietarul fostei mori din Lupeni. Numai ca acesta nu se mai afla in viața. De ani de zile, autoritațile locale de la Lupeni incearca sa il identifice pe proprietarul unei cladiri aflate intr-o stare avansata de degradare. Acesta a fost identificat, insa…

- Patinatoarea Mihaela Hogas a ocupat locul 18 in probele de 500 de metri si 1.000 de metri ale Campionatului Mondial de patinaj viteza pentru juniori, competitie gazduita de orasul Salt Lake City, din Statele Unite ale Americii. Sportiva Coronei Brasov a reusit chiar noi recorduri nationale…

- Refuzul Comisie Electorale Centrale de a inregistra grupul de inițiativa pentru desfașurarea unui referendum legislativ impotriva actualului sistem electoral a fost unul de așteptat. Declarația a fost facuta de Ștefan Gligor, președintele Biroului executiv al grupului de inițiativa pentru desfașurarea…

- La sfarsitul saptamanii trecute au fost curatate strada Pacurari si Pasajul „Mihai Eminescu". Astazi este programat segmentul Podu Ros - Granit, pe bd. Socola, iar maine, cealalta parte a bulevardului, de la Granit spre Podu Ros. „Politia Locala supravegheaza zonele in care intervin utilitarele societatilor…

- Județul Satu Mare este sub cod galben de ceața, spun meteorologii. Avertizarea este valabila azi, 9 martie, pana la ora 10.30. Din cauza ceții, vizibilitatea este local sub 200 de metri, iar izolat sub 50 de metri. Șoferii sunt rugați sa fie cat mai prudenți in trafic, pentru a evita vreo tragedie.

- 'In calitatea noastra de intelectuali ai acestei tari, nu dorim sa intram in polemici juridice sterile, ci doar sa va amintim ca presedintele Nicolae Timofti i-a acordat cetatenia lui Traian Basescu datorita lucrurilor exceptionale pe care domnia sa le-a facut in favoarea cetatenilor Republicii Moldova',…

- Toate se intampla frumos, in istoria contemporana a comunitații din Afumați. Sarbatoarea de 8 Martie poarta, ca in fiecare an, semnificația dragostei și respectului datorate feminitații tuturor varstelor. Dar, mai abitir ca in poveștile noastre, omagiul ei dureaza aici mai mult de trei zile. Articol…

- Zona ultracentrala din Bucuresti continua sa atraga mari companii, pentru stabilirea sediului, cel mai recent exemplu fiind Red Bull Romania, reprezentanta marcii de bauturi energizante, care isi va stabili biroul in Unirii View, dupa inchirierea a 600 de metri patrati de spatii de birouri, a anuntat…

- 19 indivizi din Iasi au primit pedepse intre un an si 9 luni de inchisoare cu suspendare si 3 ani si 4 luni de inchisoare cu executare, dupa ce au umplut orasul cu substante halucinogene cunoscute sub numele de „etnobotanice". Un alt tanar judecat in acelasi dosar a murit in timpul procesului, iar judecatorii…

- Scafandrii clujeni, la un exercițiu internațional de salvare din peștera FOTO Serviciul Salvaspeo Cluj, structura de specialitate din subordinea Consiliului Județean, a participat in perioada 23 - 25 februarie, in Serbia, la un exercițiu internațional de salvare in peștera. Acțiunea, prima de…

- Turistii pot circula cu telecabina la Balea dupa ce, miercuri, transportul pe cablu a fost oprit din cauza gerului, potrivit reprezentantilor Cabanei Balea Lac. Miercuri dupa-amiaza, administratorul a trebuit sa opreasca telecabina pentru ca temperatura a fost mai mica de minus 20 de grade.…

- Turnul central va avea o inaltime de 62 metri si va intra direct in top trei cele mai inalte cladiri din Iasi, dupa turnul Palas (73 metri) si Universitatea „Petre Andrei" (65 metri). Spre diferenta, Hotelul Unirea, candva cel mai inalt imobil din Iasi, are 58 metri, in timp ce Hotelul Europa are 55…

- Dinamo a ratat calificarea in play-off in ultima etapa, pierzand la Giurgiu, scor 0-2. Dan Nistor a facut o analiza coerenta a prestației dinamoviștilor. "Știam ca Astra vrea sa caștige. Erau niște bani in plus pentru ei, daca termina o poziție mai sus. In Romania, conteaza mult acest lucru. Eram siguri…

- Cat de mica este iubita lui Vladimir Kliciko in comparație cu sportivul. Hayden Panettiere este foarte mica de inalțime fața de iubitul ei Vladimir Kliciko, potrivit unor fotografii facute in timp ce cuplul savura o zi frumoasa la plaja in Barbados. Vezi galeria foto + 2 + 2 Potrivit The Sun , tanara…

- Proiectul de lege care prevede dezincriminarea unor fapte de corupție daca foloseale necuvenite sunt obținute pentru alte persoane a primit aviz favorabil de la Consiliul Legislativ. Proiectul a fost depus de mai mulți parlamentari PSD, iar luni, 19 februarie, a fost trimis la comisiile de specialitate…

- Initiativa legislativa prin care se doreste ca raderele sa se instaleze exclusiv pe autovehiculele care prezinta inscrisuri si insemnele distinctive ale politiei rutiere a primit raport favorabil din partea Comisiei juridice a Senatului. Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea art.109…

- O companie japoneza intenționeaza sa construiasca cel mai inalt zgarie-nori din lemn din lume, pentru a-și marca cea de-a 350-a aniversarea in 2041, scrie BBC News. Sumitomo Forestry, compania care va construi blocul, a spus ca 10% din turnul care va avea 70 de etaje ar fi oțel, iar restul va fi facut…

- Productia de gaze a Romaniei ar putea ajunge in 2025 la 18-20 de miliade metri cubi, "daca va ajunge Marea Neagra la potential complet de exploatare", a declarat Sorin Calin Gal, director general, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), in cadrul evenimentului ZF Power Summit 2018. In acest…

- Ideea a pornit din Cumpana, comuna situata la 5 kilometri de Constanta, unde comunitatea de antreprenori este in dezvoltare. Aici isi desfasoara activitatea firme apreciate, din diferite branse, in special din alimentatie publica: panificatie, cofetarie, procesare carne etc.

- Emiratul Dubai, aflat permanent in cautarea unor noi recorduri, a anuntat inaugurarea celui mai inalt hotel din lume, a carui inaltime este de 356 de metri, potrivit unui mesaj publicat pe Twitter de biroul de informare al Guvernului local. Gevora Hotel, aflat pe bulevardul Sheikh Zayed, a doborat cu…

- Cauza incidentului, care a avut ca rezultat uciderea a zeci sau chiar sute de mercenari ruși in Siria, a fost o ”inițiativa privata” a afaceristilor locali, care au obtinut spirjinul luptatorilor din compania militara privata (CMP) ”Wagner”. ”Afaceristii locali”, simpatizanti ai regimului Bashar al…

- Accidentul a avut loc seara trecuta dupa orele 22.00, pe pasajul superior Nera din Resita. Un tanar de 19 ani din Reșița conducea un autoturism pe pasajul superior Nera, catre Muncitoresc, nu a adaptat insa viteza la condițiile de drum, iar intr-o curba la stanga, a pierdut controlul direcției de mers,…

- Luni a fost autentificat la notariat Grupul de inițiativa al campaniei “Fara penali in funcții publice”, care isi propuna sa stranga jumatate de milion de semnaturi pentru modificarea Constitutiei. Initiativa, sustinuta de USR, vrea sa introduca in legea suprema interdicita ocuparii de functii publice…

- Mai exact, biletul norocos a fost jucat la agentia 22-042 (Pacurari – Moara de Foc) din Iasi si a fost completat cu 3 variante simple la Loto 6/49, pretul acestuia fiind de numai 14,50 lei. Acesta este primul castig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49. Conform Regulamentului, castigatorul…

- La 16 ani, Vlad Tofan devenea deja antreprenor prin deschiderea unui magazin pentru barbati in orasul natal, Husi. A continuat sa dezvolte afacerea in paralel cu studiile. Fara sa cocheteze vreodata cu stabilitatea unui loc de munca intr-o multinationala, a transformat micul magazin de 32 de metri…

- Amenzile pentru depașire pe linie continua ar putea disparea! Deputatul PSD Mihai Weber propune schimbarea codului rutier astfel incat șoferii sa poata depași pe linie continua fara sa fie sancționați contravențional. E drept, depașirea trebuie sa indeplineasca niște criterii pentru ca aceștia sa…

- Proiectul a fost aprobat de Camera Deputatilor la finalul lunii decembrie, cu 18 voturi „pentru" si o abtinere in comisia de invatamant a Camerei, iar PMP si PNL au parasit sala. Initiativa a fost sustinuta inclusiv de deputatii USR, care au explicat ca, dincolo de „trocul politic", se afla dreptul…

- Un baiat de 16 ani a fost injunghiat intr-un autobuz care traversa zona Pacurari, intre stațiile Moara de Foc și Petru Poni.Adolescentul manca semințe, iar un barbat de 43 de ani s-a apropiat de el și i-a infipt un cuțit in piept.

- Un pusti in varsta de 15 ani din cartierul Pacuret a fost injunghiat cu un cutit in piept pentru ca scuipa seminte intr-un mijloc de transport in comun. Faptul a avut loc in jurul orei 18 intre statiile Moara de Foc si Petru Poni din Pacurari. Tanarul se afla cu un grup mai mare de copii. La un moment…

- Incident extrem de grav, fara precedent, la Iasi! In aceasta seara, in jurul orei 18:00, un baiat de 16 ani a fost injunghiat intr-un autobuz care traversa zona Pacurari, intre statiile Moara de Foc si Petru Poni. Adolescentul manca seminte, iar un tanar s-a apropiat de el si i-a infipt un cutit in…

- Partidul Miscarea Populara reia initiativa legislativa privind reducerea numarului de parlamentari la 300, a anuntat joi liderul deputatilor PMP, Eugen Tomac."Am depus din nou, astazi, in Parlament initiativa legislativa privind reducerea numarului de parlamentari la 300. Vom incepe o campanie…

- Impreuna cu enoriasii pe care parintele ii pastoreste la Kassel (Germania), parintele Ioan Ovidiu a strans si trimis la Ianca haine, incaltaminte, rechizite, alimente neperisabile si dulciuri pentru cei 15 copii, cu varste cuprinse intre sase luni si 13 ani.

- Indemnizatia unica acordata la nasterea copilului a fost majorata cu 345 lei si va constitui 5.645 lei. Initiativa a fost aprobata in cadrul sedintei de miercuri, 24 ianuarie, a Cabinetului de Ministri.

- Ce are de ascuns cineva de tine cu tot dinadinsul sa induca in eroare opinia publica? Jalnic mod de a justifica o comasare de 2 scoli dintre care una are 701 de elevi iar alta 891 in conditiile in care celelalte au sub 500 de elevi. Am ascultat cateva afirmatii contradictorii la sedinta CL Carei din…

- "Acest proiect, care se concretizeaza ca urmare a unui amendament depus de catre noi, consilierii locali ai PMP, cred ca este una dintre cele mai importante investitii din sistemul medical iesean. Infiintarea substatiei de ambulanta din Pacurari inseamna o sansa in plus la viata, in conditiile in care…

- Comisia Electorala Centrala vine cu unele precizari vizavi de examinarea cererii de inregistrare a grupului de inițiativa pentru desfașurarea referendumului republican legislativ. Acestea vin in contextul informațiilor despre respingerea cererii de inregistrare a grupului de inițiativa, intens comentate…

- Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, a afirmat, sâmbata, ca responsabilitatea actului de guvernare apartine prim-ministrului si echipei sale, precizând ca orice decizie guvernamentala trebuie luata în interiorul Guvernului. "Dezvoltarea economica a României,…

- Lumea din carti se transfera in mediul digital la Aeroportul Chisinau. Dezvoltarea tehnicii si apariția diferitelor gadget-uri cu acces la internet fac accesarea bibliotecilor online intr-un mod mult mai convenabil si mai comod.

- Atat turiștii care viziteaza Prahova, dar și locuitorii acestui județ, vor putea sa acceseze, in curand, o aplicație care permite sa fie descarcata pe telefonul mobil, Visit Prahova. Așa cum județul Maramureș are o asemenea aplicație turistica, și autoritațile prahovene, la inițiativa președintelui…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, și-a inceput vizita in China cu o ambiție pe masura țarii gazda: sa dea și o dimensiune europeana uriașului proiect "Noul Drum al Matasii". Inițiava Chinei este una dintre cele mai ample din prima jumatate a secolului.

- Din informatiile Apix, amplasamentul, ce are o suprafata de 10.000 mp, a fost impartit in patru unitati teritoriale, fiecare cu alti indicatori urbanistici. Initial, investitorii au propus blocuri cu trei etaje la o inaltime maxima de 17 metri. Demn de precizat este ca, de regula, Comisia de urbanism…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni ca Europa si China ar trebui sa coopereze la initiativa "Centura si Drum", un proiect de dezvoltare propus de China care are drept obiectiv sa creeze un nou "Drum al Matasii", informeaza agentia de stiri Reuters.

- Sarbatorile de Iarna au reprezentat un motiv de bucurie și pentru mai mulți oameni cu nevoi speciale din județul Alba. Angajații ADR Centru au donat pentru a ajuta o parte din pacienții cu scleroza multipla din județul Alba, membri ai Asociatiei SM Speromax Alba, precum și pe copiii și adulții ocrotiți…

- Municipalitatea pregateste reabilitarea mai multor strazi de pe raza orasului. La sfarsitul anului trecut, Primaria a inceput demersurile pentru a-si autoriza lucrari de modernizare la 24 de strazi. Una dintre strazile vizate de municipalitate este soseaua Munteni, cea care incepe la intersectia Moara…

- Initiativa desfasurarii unui referendum local la Balti privind revocarea primarului Renato Usatii vine chiar de la acesta, care vrea astfel sa puna capat speculatiilor privind neincrederea locuitorilor orasului in administratia locala. Asa a comentat Dumitru Ciubasenco, vicepresedintele „Partidului…

- Mai exact, este vorba de o modificare propusa la articolul 175 din Codul Penal, privind functionarul public, in sensul legii penale, din care sunt excluse „persoanele care au fost alese in functii de demnitate publica”. Mai exact, este vorba de presedinte, senatori, deputati, europarlamentarii si alesii…

- Camera Deputatilor a adoptat vineri cu 184 voturi ”pentru” si 46 de abtineri un proiect de lege initiat de PNL si USR de trecere a Monitorului Oficial de la Guvern in subordinea Camerei. ”Regia Autonoma Monitorul Oficial se organizeaza ca regie autonoma sub autoritatea Camerei Deputatilor”,…