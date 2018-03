Stiri pe aceeasi tema

- Timișoara a demonstrat in ultimul deceniu ca are printre cele mai stralucite creiere din Romania in materie de matematica și informatica. Angajații Bitdefender din Timișoara sunt responsabili de tehnologii-cheie pentru companie, folosite de 500 de milioane de utilizatori din peste 150 de țari.

- Un membru al lumii interlope din Iași care ar fi obținut zeci de mii de euro din traficul de carne vie a fost condamnat de Tribunalul Iași la 11 ani de inchisoare. Mircea Cristian era activ și pe piața prostituției din Iași, insa cei mai mulți bani ii obținea de pe urma fetelor pe care […] The post…

- Simona Halep, locul I WTA, este acceptata direct in turul al doilea la turneul de categorie Premier Mandatory de la Miami, faza in care va evolua cu Veronica Cepede Royg din Paraguay, locul 78 WTA sau cu o jucatoare din calificari.Daca se va califica, Halep ar putea juca impotriva polonezei…

- Lupta împotriva coruptiei trebuie sa continue pentru ca ar ajuta la îmbunatatirea veniturilor guvernamentale si la cresterea eficientei cheltuielilor, a declarat vineri Jaewoo Lee, seful misiunii FMI pentru România, într-o

- Sefa Fondului Monetar International (FMI), Christine Lagarde, a declarat ca autoritatile de reglementare ar trebui sa utilizeze tehnologia blockchain pentru a reduce "pericolul care vine impreuna cu promisiunile" criptomonedelor.

- Pantofii de Ardeleana, mașinile de spalat Albalux de la Cugir, mașinile de cusut Ileana, covoarele de la INCOV, caramida de Refractara și gențile Capris sunt doar cateva dintre marcile reprezentative ale județului Alba, din perioada comunista, care au pierdut lupta cu noua realitate economica de dupa…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din cotidianul Adevarul pe tema politicii economice și militare a Rusiei in zona Arcticii, in contextul in care a crescut potentialul de transport naval pe caile maritime nordice.Adevarul: Incalzirea globala a dus la topirea…

- Trupa Bon Jovi a revenit pe primul loc in topul Billboard 200 cu albumul „This House Is Not for Sale”, lansat in 2016, scrie NEWS.RO.Citeste si: Lupta ACERBA pe functii, in cadrul PSD: Deputatul 'Mitraliera' se vrea vicepresedinte Albumul a revenit, pentru a doua saptamana, pe primul…

- Numarul de condamnari pentru “extremism” in postari pe internet a crescut in Rusia, a constatat miercuri un ONG rus, exprimandu-si ingrijorarea in legatura cu o aplicare “prea laxa” a legii in detrimentul “libertatii de exprimare”, informeaza AFP, transmite AGERPRES . Potrivit raportului anual elaborat…

- Realitatea TV îi incomodeaza pe cei de la putere care n-au nevoie ca jurnaliștii sa observe lucruri clare, susține Cozmin Gușa. Consultantul politic a explicat ce jocuri fac cei care se afla în spatele acestui recent atac concertat la adresa Realitatea TV.

- "Luni așteptam ca aceasta lege sa intre in plenul Senatului. Așteptam sa fie votata, ulterior merge pe circuitul Camerei Deputaților. Eu sper ca intr-o luna și jumatate legea sa ajunga la promulgare. Nu va fi un parcurs ușor. Cred ca darea in plata va fi o joaca de copii, pe langa ce va fi acum,…

- Principalele agentii internationale de stiri, precum si numeroase publicatii din multe tari au relatat despre decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a cere revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, potrivit mediafax „Ministru roman solicita demiterea procurorului, lupta anticoruptie…

- Un utilizator de Twitter din Siria a postat pe rețea un video care consemneaza prezenta catorva aeronave militare rusesti la baza aeriana de la Hmeymim, menționand ca printre aparate se afla si doua avioane de lupta „invizibile“ din a cincea generație – Su-57. Potrivit utilizatorului care a oferit informatia,…

- Florina Stoian a contestat rezultatul evaluarii realizate de Ministerul Educației, in urma careia intreaga echipa manageriala a IȘJ Buzau a primit calificativ „nesatisfacator”. Conform unei metodologii din 2015 privind evaluarea inspectorilor școlari, aceștia pot fi demiși daca nu intrunesc punctajul…

- Ni se spune de zeci de ani de zile ca legumele sunt super sanatoase, ca lupta impotriva cancerului, ne curața sistemul digestiv și ne intaresc sistemul imunitar. Cu toate acestea, unele dintre legume au o latura „intunecata”. Ele nu vor sa fie mancate (așa cum nici animalele nu vor) și folosesc arme…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, comenteaza decizia PSD-ALDE de infiintare a Comisiei de ancheta privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP), spunand ca Liviu Dragnea "continua lupta cu adversari inventati pentru a justifica esecul guvernarii PSD" si ca "ar fi in stare chiar sa mute SPP…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu spune ca cel mai bine este ca dreapta sa aiba un singur candidat la alegerile prezidentiale, in persoana lui Klaus Iohannis. "Vad ca USR reia tema privind candidatul propriu la alegerile prezidențiale. Și nu pot sa nu ma intreb daca asta chiar ajuta tabara dreptei in contextul…

- Senatorul PSD Serban Nicolae a precizat, luni, ca DNA trebuie refacuta din temelii, credibilitatea institutiei fiind prabusita, iar lupta anticoruptie - una selectiva, el apreciind, totodata, ca procurorul sef DNA, Laura Codrusa Kovesi, nu mai poate ramane la conducere. „Noi am aflat ca…

- Un nou meci al vicecampioanei, un nou ordin primit din loja cu dedicație pentru Nicolae Dica. Imediat dupa partida cu Gaz Metan Mediaș, de runda trecuta, patronul a fost un car de nervi atunci cand a fost intrebat de evoluția lui Dragoș Nedelcu, cel schimbat la pauza. "Am momente cand vreau sa ma las…

- Presedintele Filipinelor, Rodrigo Duterte, care s-ar putea confrunta cu dosare la Curtea Penala Internationala (CPI) in contextul campaniei sale impotriva drogurilor, a afirmat odata ca ar fi 'fericit sa ucida' trei milioane de dependenti de droguri, relateaza AFP. In acelasi timp, Duterte sustine…

- Militarii prin contract ai Batalionului 22 de Mentinere a Pacii au executat trageri de lupta la Baza Militara de Instruire a Armatei Nationale de la Bulboaca, relateaza Noi.md. Potrivit comandantului Batalionului, maiorul Ianac Deli, 35 de ofiteri si subofiteri din cadrul Bateriei aruncatoare de mine…

- Militarii prin contract ai Batalionului 22 de mentinere a pacii au executat trageri de lupta la Baza Militara de Instruire a Armatei Nationale de la Bulboaca. Potrivit comandantului Batalionului, maiorul Ianac Deli, 35 de ofiteri si subofiteri din cadrul Bateriei aruncatoare de mine…

- 130.000 de romani vor beneficia anul acesta de tratament și monitorizare prin Programul Național de Onacologie, pentru care s-a alocat un buget de 1,5 miliarde de lei. Schimbari majore vor avea loc, anul acesta, pentru pacienții cu afecțiuni oncologice, a anunțat președintele interimar al Casei Naționale…

- Liderul Casei Albe, republicanul Donald Trump, este angrenat intr-o noua disputa cu Biroul Federal de Investigatii (FBI) din SUA din cauza anchetei privind presupusele ingerinte ale Rusiei in alegerile prezidentiale americane.

- Vicepresedinte PNL Cristian Busoi declara ca anuntul ministrului Muncii ca scad salariile este "o ticalosie pesedista grandioasa", mentionand ca singurul instrument de lupta este mobilizarea intregii societati impotriva "ipocriziei" coalitiei de guvernare. "Anuntul ministrului Muncii ca…

- Militarii Brigazii de infanterie motorizata „Dacia” din Cahul desfasoara in perioada 31 ianuarie - 2 februarie curent trageri de lupta din armament de infanterie si artilerie aflat in dotarea unitatii.

- Liviu Avram, redactor-șef adjunct al ziarului Adevarul, a declarat la Digi24 ca nu crede ca autoritațile din Romania nu vor ține cont de mesajele transmise de la Bruxelles, legate de legile justiției, și ca primul semnal „de lupta” in acest sens este numirea lui Darius Valcov in funcția de consilier…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a relatat ca un prieten al vicepremierului Paul Stanescu a fost trimis de seful SPP, Lucian Pahontu, pentru a-i spune ca Dragnea va fi "executat", iar Stanescu va fi "protejat" si va ajunge presedinte al social-democratilor. „Este un coleg de-al nostru, Paul Stanescu - probabil…

- Un nou test de sange, elaborat pentru detectarea timpurie a 8 tipuri frecvente de cancer ar putea reduce decesele provocate de aceasta boala. Analiza non-invaziva, denumita CancerSEEK, cauta in mod...

- Anunțul facut de Madalina Ghenea dupa cearta cu Matei Stratan. Bruneta și-a surprins fanii cu o decizie la care aceștia nu se așteptau. Madalina Ghenea și-a anunțat fanii ca va posta zilnic mesaje venite din partea lor și a ținut sa le mulțumeasca acestora pentru susținere. “M-am hotarat sa postez zilnic…

- Finala Australian Open 2018, Simona Halep - Caroline Wozniacki, se disputa in aceasta dimineata, de la ora 10:30, pe fondul muzical al celebrului hit ABBA, 'The winner takes it all', in direct pe Eurosport si in format LIVE BLOG pe www.prosport.ro si mediafax.ro.

- Prospera republica ceha organizeaza vineri si sambata un scrutin prezidential strans, intr-un al doilea tur in care se vor confrunta presedintele pro-rus actual, Milos Zeman, si rivalul sau pro-european Jiri Drahos, scrie AFP.

- Atlantic 4, primul echipaj din România care a participat la Talisker Whiskey Atlantic Challenge a ajuns pe 21 ianuarie în portul din Antigua dupa 38 de zile, 14 ore și 32 de minute de vâslit, doborând astfel recordul cursei pentru categoria la care au participat (44 de zile).…

- UPDATE Japoneza a inceput mai bine partida și a caștigat primul set pe serviciul sau.Simona Halep, locul 1 WTA, și japoneza Naomi Osaka, locul 72 WTA, joaca in optimi la Australian Open 2018. Simona Halep și Naomi Osaka s-au mai intalnit de doua ori. Prima intalnire a fost in turul…

- Romania s-a blocat sub nameții primei ninsori in adevaratul sens al cuvantului, din aceasta iarna. S-a creat haos in multe zone din tara. S-au acumulat tone de zapada pe drumuri, iar multi soferi plecati la drum in ciuda avertizarilor meteorologilor au ramas blocati in nameti, in urma ninsorilor…

- Gheorghe Chirvase Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Vaslui a desfașurat, in ultima luna a anului trecut, 125 de controale la agenții economici, vizand cu prioritate identificarea și sancționarea muncii nedeclarate. 49 de angajatori au fost sancționați contravențional ca urmare a neconformitaților…

- La inceputul fiecarui an, domeniul auto iși prezinta rapoartele finale ale anului precedent. Dupa Mercedes, a venit randul celor de la BMW sa prezinte rezultatele și sa-și anunțe supremația.

- Daca anul trecut in toamna aflam ca General Dynamics si Uzina Mecanica Bucuresti fabrica impreuna 227 de transportoare blindate, azi descoperim si clientul acestora. E vorba despre Ministerul Apararii, care Citeste articolul complet pe Volan.ro.

- Doua accidente rutiere s-au produs cu putin timp in urma in capitala. Mai exact, acestea au fost inregistrate la intersecția strazilor Petricani și M. Viteazul, sens giratoriu Supraten si la intersecția strazilor Ștefan cel Mare și Ciuflea, direcția spre Ismail. Totodata, Inspectoratul National de Patrulare…

- Socialistul Grigore Novac, a adaugat pe pagina sa de facebook cateva poze in care acesta impreuna cu alți colegi de ai sai au participat la comemorarea legendarei lupte a lui Ștefan cel Mare de la Vaslui, Romania.

- La o intalnire in care se cautau soluții pentru eradicarea fenomenului cerșetoriei in zona Targu Neamț, șeful secției de Poliție Rurala, comisarul șef Neculai Preda a punctat: „Ma ocup de aceasta zona de vreo 20 de ani. In ultimii 10 ani aceasta comunitate de romi s-a dublat, iar unii dintre ei au domiciliul…

- Muzeul Judetean ‘Stefan cel Mare’ Vaslui invita publicul sa participe la manifestarea cultural-stiintifica ‘Lupta de la Vaslui – Podul Inalt (10 ianuarie 1475)’, care se va desfasura maine, 10 ianuarie, cu incepere de la ora 11.00, la Ansamblul monumental ‘Podul Inalt’ din satul Bacaoani, comuna Muntenii…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat ca o companie din Romania, Cobrex Trans, va opera zboruri de pe Aeroportul „Stefan cel Mare” Suceava catre doua noi destinatii externe.

- Gigi Becali nu i-a platit daunele stabilite de instanta in procesul de calomnie pierdut cu Antoneta Dragomir. Femeia l-a dat in judecata dupa ce Gigi Becali s-a dezlantuit in cadrul unei emisiuni televizate, in campania electorala pentru alegerile locale din 2012. La acea vreme, Antoaneta Dragomir…

- Jeremy Bokila a fost unul dintre jucatorii care au dezamagit in prima parte a sezonului, cand a evoluat pentru Dinamo, iar conducerea echipei din "Ștefan cel Mare" incearca acum sa-l vanda pe atacantul de 29 de ani. Marea problema a "cainilor" este faptul ca Bokila a evoluat deja pentru doua echipe…

- Ministrul Apararii Eugen Sturza a verificat doua unitati ale Armatei Nationale, in cadrul unui control inopinat, desfasurat in noaptea de 27 decembrie curent. Scopul actiunilor a fost de a evalua gradul de pregatire si capacitatea de lupta a efectivului din Batalionul 22 de mentinere a pacii si Baza…

- Sarbatoarea magica a nasterii Mantuitorului Isus Hristos si a Craciunului a fost si anul acesta promovata de grupul de colindatori ai Brigazii 282 Infanterie Mecanizata Unirea Principatelor in fata camarazilor. Pe langa instructie, exercitii comune in tara si strainatate cu militarii tarilor membre…