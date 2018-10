Blestemul veșmintelor Sfintei Parascheva de la Iași An de an, moaștele Sfintei Parascheva sunt imbracate in veșminte noi in ajunul sarbatorii din octombrie, iar apoi hainele sunt date unei manastiri care poarta hramul sfintei. Dar pe sub acestea, moaștele sunt imbracate cu un veșmant care nu este dat jos niciodata, deoarece tradiția spune ca poarta blestemul lui Vasile Lupu. Vesmintele ocrotitoarei Moldovei sunt schimbate de cinci ori pe an si sunt daruite de Inalt Prea Sfintia Sa Mitropolitul Moldovei Teofan unor biserici care au hramul Sfintei Parascheva. Ritualul dupa care sunt schimbate vesmintele este unul sacru, la care participa doar cativa… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- HAIDETI LA PELERINAJ … Pe 14 octombrie, credinciosii crestini o preacinstesc pe Sfanta Cuvioasa Parascheva. De aceea, multi credinciosi se aduna la Iasi, in Catedrala Mitropolitana, veniti in pelerinaj din toate colturile tarii. Mii de pelerini doresc sa se roage si sa atinga moastele Sfintei Cuvioase…

- Aproape 80 de pelerini care au venit la Iasi pentru a se inchina la raclele Sfintei Cuvioase Parascheva si Sfintei Mucenite Ecaterina au avut nevoie de ingrijiri medicale, patru dintre ei fiind transportati la spital, informeaza Agerpres.roIn numai 24 de ore de la inceperea oficiala a pelerinajului…

- Credinciosii o sarbatoresc pe 14 octombrie pe Sfanta Cuvioasa Parascheva, considerata ocrotitoarea Iasului si a Moldovei. Traditiile si obiceiurile pentru aceasta zi s-au pastrat de-a lungul timpului, iar Libertatea iti spune ce nu ai voie sa faci de Sfanta Parascheva. In data de 14 octombrie a fiecarui…

- Cateva mii de credinciosi stau la rand, la Catedrala Mitropolitana din Iasi, pentru a se inchina la moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, coada pelerinilor ajungand, joi la pranz, la trei kilometri, scrie News.ro.Racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost scoasa din interiorul Catedralei…

- Colecția SFINȚI, DUHOVNICI ȘI MARTURISITORI ROMANI (Vol. XIV) Cuvioasa Parascheva este o sfanta venerata in Biserica Ortodoxa Romana, ocrotitoarea Moldovei. S-a nascut la inceputul secolului al XI-lea, in satul Epivat, Tracia, nu departe de Constantinopolee, din parinți bogați și binecredincioși. Fratele…

- Pelerinii care vin la Iasi, incepand de joi, vor putea sa-si arate evlavia fata de Dumnezeu cinstind atat moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, adapostite de Catedrala Mitropolitana, cat si pe cele ale Sfintei Mari Mucenite Ecaterina, care vor fi aduse din localitatea Katerini, Grecia.

- SFANTA PARASCHEVA 2018. In fiecare an, pe 14 octombrie crestinii ortodocsi o sarbatoresc pe Sfanta Parascheva. Moastele Cuvioasei se afla la Catedrala Mitropolitana din Iasi. Mii de oameni merg in fiecare an sa se inchine la racla Sfintei Parascheva, insa putini stiu despre blestemul de sub vesmintele…

- Desi mai este o saptamana pana la sarbatoare Sfintei Parascheva, curtea Mitropoliei Moldovei si Bucovinei este arhiplina cu pelerini sositi din toata tara pentru a se inchina la racla cu moastele Sfintei. Cu o saptamana inainte de praznuirea hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, zeci de autocare si…