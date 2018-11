Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal a anuntat ca va fi supus luni (astazi) unei artroscopii la glezna dreapta si nu va participa la Turneul Campionilor care va avea loc la Londra intre 11 si 18 noiembrie, relateaza EFE. Medicii au stabilit ca Rafael Nadal "prezinta un corp liber intraarticular la glezna…

- Horia Tecau a urcat de pe locul 31 pe 27, cu 2.700 de puncte, dupa ce a jucat finala de dublu a turneului de la Paris. Horia Tecau a pierdut finala de la Paris. Romanul a bifat totusi a treia cea mai buna performanta a sa din 2018 Novak Djokovic a revenit pe locul 1 ATP, dupa aproape…

- Tenismanul rus Karen Hacianov a castigat, duminica, turneul ATP Masters 1.000 de la Paris, dotat cu premii totale de 4.872.105 euro, dupa ce l-a invins in finala pe sarbul Novak Djokovic cu 7-5, 6-4. Hacianov (22 ani) si-a trecut in palmare cel mai important titlu al carierei, punand,…

- Karen Haceanov (22 ani) a castigat cu 7-5, 6-4, intr-o ora si 37 de minute, si a pus capat unui sir de 13 victorii consecutive ale lui Djokovic. De remarcat ca ultima oara cand Djokovic pierduse un meci in fata unui jucator rus in circuitul ATP a fost tocmai in 2010, cand sarbul se inclina in fata…

- Fara infrangere din luna august (de la Toronto), Novak Djokovic ne-a aratat inca o data ca defensiva este arma de temut grație careia inșira adversarii pe banda rulanta (18 victorii consecutive). In meciul cu Joao Sousa de la Paris (turneu de categorie Masters), sarbul a fost atacat din toate pozițiile…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul 2 mondial, a debutat cu dreptul la ultimul turneu de categoria ATP Masters 1.000 al sezonului, dotat cu premii totale de 4.872.105 euro, care are loc la Paris, invingandu-l in doua seturi, 7-5, 6-1, pe portughezul Joao Sousa, intr-o partida disputata marti. Djokovic,…

- Marius Copil a reușit cea mai buna performanța din cariera, s-a confruntat cu Roger Federer in finala turneului de casa al elvețianului și, chiar daca a pierdut, a facut un salt impresionant de 33 de poziții, urcand pana pe locul 60 (cea mai buna clasare din cariera). Rafael Nadal se claseaza in continuare…

- Novak Djokovic se afla la doar 215 puncte in urma lui Rafael Nadal, liderul actual al clasamentului ATP. Sarbul poate reveni pe primul loc in lume cu ocazia Masters-ului de la Paris. Romania are doar doi jucatori in TOP 300 mondial: Marius Copil (93) și Dragoș Dima (285).