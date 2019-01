Stiri pe aceeasi tema

- Florin Bobocel, un tanar interlop din Iasi a murit intr-un accident cumplit pe raza judetului Bacau. Individul se afla la volanul unui bolid cand a intrat in coliziune cu un autoturism condus regulamentar din sens opus. In urma impactului, Bobocel a murit, iar aceeasi soarta a avut-o si soferul…

- Eugen Munteanu avea 55 de ani și a sosit in Italia cu speranța și visul unei vieți mai bune, traita cu demnitate, dar pe aceste meleaguri straine conaționalul nostru și-a gasit doar sfarșitul. Un sfarșit dramatic, care pentru mulți dintre noi este greu de imaginat, scrie Rotalianul.com. Munteanu a…

- O persoana si-a pierdut viata, duminica seara, in urma unui accident rutier petrecut in Roznov, județul Neamț, in care au fost implicate trei mașini. Alte patru persoane au fost ranite, intre care doua, inclusiv un copil, sunt in coma.Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al…

- Casa Regala este in stare de șoc dupa ce o tanara aristocrata din familia marchizului de Queensberry, a murit in urma unei supradoze. Este vorba despre Lady Beth Douglas, care are doar 18 ani, fiind fiica cea mica a lui David Douglas, al 12-lea Marchiz de Queensberry. Tanara a decedat dupa ce a luat…

- Un barbat a murit strivit de un buștean, in Iași, și cu ultimele puteri a reușit sa iși sune familia pentru a-și lua ramas bun de la cei dragi. „Nu mai pot…” a apucat sa spuna victima la telefon iar apoi convorbirea s-a intrerupt. Acestea au fost ultimele cuvinte ale omului, care a murit in scurt timp.…

- Dupa ce a plecat sa munceasca in Italia, Traian Doru Duta a disparut din Torino, la inceputul lunii septembrie. De atunci, tanarul de 26 de ani ... The post Un roman a disparut fara urma in Italia. Apelul disperat al familiei: ”Ajutati-ma sa-mi gasesc fratele, va implor!” appeared first on Renasterea…

- Locuinta din Maglavit, a familiei care a murit, duminica dimineata, in urma unui accident, la iesirea din Calafat, judetul Dolj, a fost sparta, iar din interior au disparut mai multe bunuri. Politistii au un cerc de suspecti si fac cercetari in acest caz.

- Cofondatorul Microsoft, miliardarul Paul Allen, a murit, luni seara, in Seattle, la varsta de 65 de ani. El a fost un investitor, antreprenor si filantrop care a influentat multe aspecte ale vietii moderne - de la tehnologie si stiinta la sport si muzica. "Cu o tristete profunda,…